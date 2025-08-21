Ian Sams, ex asesor de la Casa Blanca, comparece ante el Comité de la Cámara de Representantes en una investigación sobre el deterioro cognitivo de Joe Biden cuando era presidente

WASHINGTON, D.C. – 12 DE MARZO: Ian Sams, asesor legal del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, habla con miembros de la prensa frente a la Casa Blanca el 12 de marzo de 2024 en Washington, D.C. Sams habló sobre el testimonio del fiscal especial Robert Hur ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la investigación de documentos clasificados del presidente Biden. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)

Ian Sams, asesor principal y portavoz del expresidente Joe Biden, comparecerá ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de una investigación en curso sobre las acusaciones de que altos funcionarios de la administración demócrata intentaron ocultar indicios del deterioro cognitivo de Biden.

El comité también examina el posible uso no autorizado de un bolígrafo automático para firmar documentos oficiales durante los últimos meses y días de la presidencia de Biden.

Sams, especialista en comunicación del Partido Demócrata desde hace mucho tiempo, se desempeñó recientemente como portavoz principal de la exvicepresidenta Kamala Harris durante su campaña presidencial de 2024, que duró 107 días, tras la salida del presidente Biden de la contienda.

El jueves por la mañana, Sams llegó voluntariamente al edificio Rayburn, negándose a hacer declaraciones a la prensa.

“Tenía mucho que decir mientras trabajaba para la Casa Blanca, así que estoy seguro de que tendrá mucho que decir hoy. Fue muy expresivo y activo en Twitter”, declaró a la prensa el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (republicano por Kentucky), antes de su entrevista a puerta cerrada. “Así que le vamos a hacer muchas preguntas sobre lo que diría públicamente desde detrás del podio en la Casa Blanca y sobre qué tuitearía, y a ver si aún mantiene muchas de esas afirmaciones”.

Una investigación del Proyecto de Supervisión sobre el uso del bolígrafo automático por parte de la administración Biden para firmar documentos presidenciales, incluyendo más indultos y clemencias que cualquier otro presidente, atrajo la atención de la prensa nacional y de la actual Casa Blanca en junio.

Más tarde ese mes, Comer le escribió a Sams: “Usted fue la primera línea de defensa para crear historias negativas sobre el presidente y sus desventuras”.

“El alcance de sus responsabilidades, tanto oficiales como de otro tipo, y sus interacciones personales dentro del Despacho Oval no pueden quedar sin investigar, dada la creciente evidencia de que el presidente Biden estuvo incapacitado durante gran parte, si no todo, de su mandato”, continuó Comer. “Si el personal de la Casa Blanca llevó a cabo una estrategia que duró meses o incluso años para ocultar la condición del jefe del ejecutivo, o para cumplir con sus funciones, el Congreso podría tener que considerar una respuesta legislativa”.

Tras asistir a la transcripción de una entrevista que Sams proporcionó al comité, Comer destacó a la prensa que Sams solo vio y se comunicó con Biden “dos veces” durante todo su mandato en la Casa Blanca, de mayo de 2022 a agosto de 2024.

“Esto plantea serias preocupaciones y serias preguntas sobre quién tomaba las decisiones en la Casa Blanca”, enfatizó Comer. “Si el portavoz de la Casa Blanca estaba protegido del presidente de Estados Unidos, ¿quién dirigía el Despacho Oval?”.

“Había muy poca gente alrededor de Joe Biden, especialmente al final, y fue entonces cuando la mayoría de los indultos y órdenes ejecutivas se firmaron con ese bolígrafo automático”.

Sams es el undécimo exmiembro del personal de la Casa Blanca que se ha presentado ante el panel en la investigación sobre un supuesto encubrimiento del deterioro mental y físico de Biden durante su mandato. Otros testigos citados invocaron su derecho a no hacer declaraciones, amparado por la Quinta Enmienda, al ser interrogados, entre ellos el médico de Biden en la Casa Blanca, el Dr. Kevin O’Connor.

Mientras tanto, se espera que otros asesores comparezcan ante el comité el próximo mes, entre ellos el ex asistente adjunto del presidente Andrew Bates, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Jeff Zients.

