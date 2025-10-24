Homan: La administración Trump va camino de deportar a 600,000 inmigrantes ilegales este año, además de los 1.6 millones que ya se autodeportaron

WASHINGTON, DC – SEPTEMBER 03: U.S. President Donald Trump’s “border czar” Tom Homan speaks to members of the press at the White House ground on September 3, 2025 in Washington, DC. The Trump administration has deployed federal officers and the National Guard to the District in order to place the DC Metropolitan Police Department under federal control and assist in crime prevention in the nation’s capital. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Viernes, 24 de octubre de 2025

El responsable de la frontera, Tom Homan, afirma que la administración está en camino de deportar a aproximadamente 600,000 inmigrantes indocumentados para finales de año, además de los 1.6 millones que ya han salido voluntariamente de Estados Unidos. Esto eleva el número total de deportaciones y salidas voluntarias a más de 2 millones desde que el presidente Trump asumió el cargo.

En su intervención en la Cumbre sobre el Futuro de la Defensa de Axios el miércoles, Homan hizo el anuncio, destacando el enfoque proactivo de la administración Trump en la aplicación de la ley migratoria.

“Si estás en Estados Unidos ilegalmente, no estás descartado”, declaró Homan. “Si te encontramos, te arrestaremos”.

En una entrevista con un reportero de Axios, Homan explicó que el 70% de los inmigrantes ilegales detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos fueron clasificados como extranjeros delincuentes, mientras que el 30% restante fueron identificados como amenazas a la seguridad nacional sin antecedentes penales.

En cuanto a las personas sin antecedentes penales, Homan también indicó en una entrevista el mes pasado que, por lo general, tienen menor prioridad para la aplicación de la ley, a menos que sean cómplices de otros inmigrantes indocumentados.

Mientras tanto, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, declaró con regocijo que el DHS, que trabaja en estrecha colaboración con el ICE, ha recibido un impulso gracias a las directrices de la secretaria del DHS, Kristi Noem, tras haber sido previamente vilipendiado e impedido de realizar su trabajo durante los últimos cuatro años.

McLaughlin también enfatizó que la cooperación federal conjunta ha dado lugar a un “progreso histórico [en el cumplimiento] de la promesa del presidente Trump de arrestar y deportar a los inmigrantes indocumentados que han invadido nuestro país”.

“Los inmigrantes indocumentados están escuchando nuestro mensaje de que se vayan ahora o asuman las consecuencias. Los migrantes ahora incluso están regresando antes de llegar a nuestras fronteras”, añadió.

A pesar del progreso de la campaña de deportación masiva, la administración Trump ha enfrentado desafíos legales persistentes, con jueces liberales intentando repetidamente bloquear la construcción de centros de detención temporales para inmigrantes, un componente crítico para albergar a inmigrantes ilegales antes de la deportación.

Para superar estos obstáculos y ampliar la capacidad, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha solicitado la ayuda de la Marina para construir centros de detención en todo el país.

Según un informe de CNN, el DHS ha asignado 10,000 millones de dólares a la Marina para acelerar estas obras. Esta iniciativa conjunta, liderada por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y el DHS, utiliza el Comando de Sistemas de Suministro de la Marina para contratar empresas de construcción y mantenimiento.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!