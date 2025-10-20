Hassett predice que el cierre del gobierno de Estados Unidos probablemente terminará esta semana

WASHINGTON, D.C. – 5 DE SEPTIEMBRE: El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, observa al presidente estadounidense Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 5 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. El presidente Trump detalló los planes de su administración para organizar la cumbre de líderes mundiales del Grupo de los 20 de 2026 en su campo de golf y spa en Doral, Florida. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)

OAN Staff Taylor Tinsley

Lunes, 20 de octubre de 2025

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, afirma que el cierre del gobierno probablemente terminará esta semana.

El lunes, Hassett declaró que no daba buena imagen que los demócratas reabrieran el gobierno antes de las protestas de “No Kings” que tuvieron lugar en todo el país durante el fin de semana.

También dijo que fuentes internas dicen que ahora existe la posibilidad de que las cosas se unan esta semana para que el gobierno vuelva a funcionar.

Hassett añadió que si los moderados no intensifican su labor, la administración podría verse obligada a imponer medidas más contundentes para que los demócratas participen en las negociaciones.

Añadió que esta es la tercera vez que los demócratas provocan un cierre del gobierno bajo la presidencia de Donald Trump. Hassett añadió que si quieren resolver disputas políticas, pueden hacerlo a través del orden ordinario.

“Los demócratas moderados avanzarán y nos conseguirán un gobierno abierto, momento en el cual podremos negociar las políticas que quieran negociar a través del orden ordinario”, afirmó Hassett.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!