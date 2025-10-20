Hassett predice que el cierre del gobierno de Estados Unidos probablemente terminará esta semana

OAN Staff Taylor Tinsley
Lunes, 20 de octubre de 2025
El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, afirma que el cierre del gobierno probablemente terminará esta semana.
El lunes, Hassett declaró que no daba buena imagen que los demócratas reabrieran el gobierno antes de las protestas de “No Kings” que tuvieron lugar en todo el país durante el fin de semana.
También dijo que fuentes internas dicen que ahora existe la posibilidad de que las cosas se unan esta semana para que el gobierno vuelva a funcionar.
Hassett añadió que si los moderados no intensifican su labor, la administración podría verse obligada a imponer medidas más contundentes para que los demócratas participen en las negociaciones.
Añadió que esta es la tercera vez que los demócratas provocan un cierre del gobierno bajo la presidencia de Donald Trump. Hassett añadió que si quieren resolver disputas políticas, pueden hacerlo a través del orden ordinario.
“Los demócratas moderados avanzarán y nos conseguirán un gobierno abierto, momento en el cual podremos negociar las políticas que quieran negociar a través del orden ordinario”, afirmó Hassett.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
