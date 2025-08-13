Harvey Weinstein será juzgado por tercera vez en Nueva York tras la anulación de juicio por violación

NUEVA YORK, NUEVA YORK – 4 DE JUNIO: El exproductor de cine Harvey Weinstein comparece para su nuevo juicio en el Tribunal Penal de Manhattan el 4 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. Harvey Weinstein se enfrenta a un nuevo juicio por cargos de violación y agresión sexual, por los cuales una condena previa de 2017 fue anulada por un tribunal de apelaciones que dictaminó que la forma en que se trató a los testigos fue ilegal. (Foto de Justin Lane – Pool/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Miércoles, 13 de agosto de 2025

El productor de Hollywood Harvey Weinstein, caído en desgracia, será juzgado por tercera vez por un cargo de violación en tercer grado relacionado con la actriz Jessica Mann, quien alega que Weinstein la violó en una habitación de hotel de Manhattan en 2013.

En junio, Weinstein fue declarado culpable de agredir sexualmente a Miriam Haley, exasistente de producción de “Project Runway”, en 2006, mientras que fue declarado inocente de cometer actos sexuales delictivos contra Kaja Sokola, exmodelo de pasarela.

Weinstein ya había sido juzgado en junio por la presunta violación de Mann, aunque el jurado no pudo llegar a un veredicto. Mann declaró que mantuvo una relación romántica consensuada con Weinstein, a pesar de la presunta violación, porque logró controlar la agitación emocional que él le provocó.

“La violación puede ocurrir en las relaciones y en dinámicas donde el poder y la manipulación controlan la narrativa”, declaró Mann tras el segundo juicio.

El juez Curtis Farber, quien presidió el reciente nuevo juicio por delitos sexuales contra Weinstein en Nueva York, declaró nulo el juicio por el cargo de violación en tercer grado que involucraba a Mann debido al estancamiento del jurado. Posteriormente, el juez Farber indicó que la sentencia de Weinstein por la condena relacionada con Miriam Haley se pospondría hasta que se resuelva el nuevo juicio relacionado con el caso Mann. Sugirió que el nuevo juicio podría tener lugar este otoño, dependiendo del progreso de los procedimientos legales y la disponibilidad del tribunal.

Arthur Aidala, abogado que representa a Weinstein, respondió: “En general, incluso si el Sr. Weinstein fuera condenado por Jessica Mann, probablemente su sentencia definitiva tendría muy poco impacto”. Aidala continuó sugiriendo que es probable que Weinstein se declare inocente del cargo de violación porque “no quiere que la palabra violación se asocie con él de ninguna manera”.

El juicio de Haley y Sokola generó numerosas controversias dentro del jurado, ya que uno de ellos solicitó su remoción, alegando que algunos se comportaban de forma injusta.

El presidente del jurado también informó al juez que miembros del jurado lo habían amenazado por desacuerdos en el veredicto, revelando que un miembro del jurado declaró: “Ya me conoces; me verás afuera”. La supuesta mala conducta provocó que el presidente del jurado se negara a continuar las deliberaciones, lo que finalmente resultó en la anulación del juicio.

En 2020, Weinstein fue declarado culpable de violación y actos sexuales delictivos y condenado a 23 años de prisión. Sin embargo, la condena fue revocada el año pasado por la Corte Suprema de Nueva York después de que el Tribunal de Apelaciones determinara que el juez permitió que mujeres testificaran, lo que incluía acusaciones que no eran pertinentes al caso, lo que provocó la repetición del juicio.

Weinstein, de 73 años, también fue declarado culpable de agresión sexual por un jurado de Los Ángeles y condenado a 16 años de prisión estatal, aunque su equipo legal también está en proceso de apelar la condena.

El juez que preside el tercer juicio, que se celebrará próximamente, afirmó que Weinstein “debe ser juzgado este año”.

Lo que sigue:

Weinstein debe regresar a la corte el 30 de septiembre para una audiencia que determinará si su sentencia se llevará a cabo o si se programará un nuevo juicio por el cargo de violación no resuelto que involucra a Mann. El juez Farber ha indicado que, si no se lleva a cabo un nuevo juicio, la sentencia podría tener lugar en esa fecha. Sin embargo, si fuera necesario un nuevo juicio, se espera que tenga lugar este otoño. Tanto la fiscalía como la defensa han expresado su disposición a proceder, y el equipo legal de Weinstein está dispuesto a resolver el asunto sin una declaración de culpabilidad.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!