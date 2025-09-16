Fiscal del condado de Utah anuncia cargos contra el presunto asesino de Charlie Kirk

Foto vía: Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Utah – captura de pantalla de la transmisión en vivo. / (D) Tyler Robinson, 22 años. (Foto vía: Oficina del Gobernador de Utah)

OAN Staff Brooke Mallory

Martes, 16 de septiembre de 2025

Tyler Robinson, de 22 años, acusado del asesinato del cofundador y director ejecutivo de Turning Point, Charlie Kirk, fue acusado formalmente el martes de múltiples delitos graves.

Los cargos incluyen homicidio agravado, disparo de arma de fuego que causó lesiones corporales graves, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, declaró el fiscal de distrito del condado de Utah, Jeff Gray, en una conferencia de prensa vespertina. “Charlie Kirk fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, el entendimiento y una unión más perfecta”.

“También constituye una ofensa contra el estado, la paz y el bienestar de los habitantes de Utah y de todos los que nos visitan”, añadió Gray.

Gray señaló que la fiscalía presentará una notificación de intención de solicitar la pena de muerte, ya que Utah es uno de los 21 estados que permiten esta pena. Según la ley de Utah, el homicidio agravado conlleva la pena de muerte, cadena perpetua sin libertad condicional o una larga pena de prisión, dependiendo de si se prueban los factores agravantes.

Los investigadores han descubierto evidencia forense y digital como:

Prueba de ADN que vincula a Robinson con el rifle utilizado: ADN encontrado en una toalla que envolvía el rifle y en un destornillador recuperado en el lugar del tiroteo en la azotea.

Una nota manuscrita, ahora destruida, que supuestamente se refería a una oportunidad para “eliminar a Charlie Kirk”.

Mensajes en Discord admitiendo el tiroteo.

Las autoridades están investigando si Robinson se radicalizó en línea, y el gobernador Spencer Cox (republicano por Utah) ya ha declarado públicamente que cree que Robinson tenía una “ideología izquierdista”. También se está investigando el chat grupal de la plataforma de comunicación Discord vinculado a Robinson, y más de 20 personas siguen siendo investigadas para determinar si tenían conocimiento previo del plan.

Aunque Robinson no está cooperando con los investigadores, su familia y amigos cercanos, incluyendo su pareja transgénero y compañero de piso, sí lo están haciendo.

Robinson permanece detenido sin derecho a fianza.

Esta es una noticia de última hora. Por favor regrese para ver la información más reciente.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

