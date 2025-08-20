FBI detiene en India a mujer fugitiva de la lista de los “Diez más buscados” acusada de asesinar a su hijo

Photo via: FBI

OAN Staff Abril Elfi

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Cindy Rodríguez Singh, fugitiva de la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” del FBI, ha sido capturada y arrestada en India.

Según el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, Rodríguez Singh fue capturada tras huir de Estados Unidos para evitar ser procesada por cargos relacionados con el asesinato de su hijo de 6 años, Noel Rodríguez Álvarez.

Patel declaró que Rodríguez Singh enfrentará cargos de fuga ilegal para evadir el proceso y homicidio capital de una persona menor de 10 años.

El hijo de Rodríguez Singh enfrentaba numerosos problemas de salud y desarrollo, incluyendo un trastorno grave del desarrollo, trastorno social, problemas de densidad ósea, enfermedad pulmonar crónica, edema pulmonar y estropía, según las autoridades.

El director del FBI declaró que, en marzo de 2023, las autoridades de Everman, Texas, realizaron una búsqueda de bienestar para el hijo de Rodríguez Singh, tras no haber sido visto desde octubre de 2022.

Rodríguez Singh presuntamente mintió a las autoridades sobre el paradero del niño y, dos días después, abordó un vuelo a la India. Patel afirmó que creen que no ha regresado a Estados Unidos desde entonces.

Rodríguez Singh fue acusada de homicidio capital en octubre de 2023 en el Tribunal de Distrito del Condado de Tarrant, Fort Worth, Texas, y en noviembre, las autoridades emitieron una orden de arresto federal por el cargo de Fuga Ilícita para Evitar el Proceso, según Patel.

Este es el cuarto fugitivo de los ’10 Más Buscados’ arrestado en los últimos 7 meses. Esto se debe al tremendo trabajo de campo, a los aliados de las fuerzas del orden, a los agentes de inteligencia y a una administración que permite que los buenos policías hagan su trabajo, dijo.

El 3 de octubre de 2024, se emitió una Notificación Roja de INTERPOL contra Rodríguez Singh, que se distribuyó a todos los países miembros, incluida la India. En esa fecha, también se presentó un expediente de extradición contra Rodríguez Singh.

El FBI, en colaboración con las autoridades indias e INTERPOL, arrestó a Rodríguez Singh en la India. Ha sido trasladada a Estados Unidos y el FBI la entregará a las autoridades de Texas.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

