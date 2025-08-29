Estados Unidos recorta de 679 millones de dólares en fondos federales para proyectos eólicos marinos

Turbinas eólicas generan electricidad en el parque eólico de Block Island el 7 de julio de 2022, cerca de Block Island, Rhode Island. El primer parque eólico marino comercial de Estados Unidos se encuentra a 6,1 km de Block Island, Rhode Island, en el océano Atlántico. El proyecto, con cinco turbinas y 30 MW de potencia, fue desarrollado por Deepwater Wind y comenzó a operar en diciembre de 2016 con un coste de casi 300 millones de dólares. (Foto de John Moore/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Viernes, 29 de agosto de 2025

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció el viernes que recortará alrededor de 679 millones de dólares en fondos destinados a 12 parques eólicos, calificando los proyectos de “despilfarro”.

El dinero se redirigirá a la industria naval estadounidense para ayudar a garantizar el dominio marítimo del país, según el Secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Los proyectos eólicos despilfarradores están utilizando recursos que, de otro modo, podrían destinarse a revitalizar la industria marítima estadounidense”, declaró Duffy.

El departamento indicó que ahora considera que 12 proyectos o subvenciones de energía eólica marina no están alineados con los objetivos de la administración Trump. Enumeró cinco proyectos que se cancelarán, incluyendo el Proyecto del Puerto Eólico de Salem, frente a la costa de Massachusetts, con un costo de 33.8 millones de dólares, como el más costoso.

Otros siete proyectos también perderán financiación, siendo el área de Humboldt Wind Energy en California el más costoso, con 426.7 millones de dólares.

“Siempre que sea posible, la financiación de estos proyectos se volverá a refinanciar para abordar mejoras críticas en los puertos y otras necesidades básicas de infraestructura de Estados Unidos”, se lee en el comunicado del Departamento de Transporte.

Desde su regreso al cargo para un segundo mandato, el presidente Donald Trump se ha centrado en la industria de la energía eólica, alegando preocupaciones de seguridad nacional.

En agosto, ordenó a la empresa danesa promotora eólica Orsted que detuviera las obras de su parque eólico marino de 1.500 millones de dólares, casi terminado, que estaba destinado a suministrar electricidad a Massachusetts y Rhode Island.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!