Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la captura del líder de la pandilla haitiana “Barbecue”

La fiscal federal de Washington, D.C., Jeanine Pirro, ofreció una conferencia de prensa en el Edificio Patrick Henry el 12 de agosto de 2025 en Washington, D.C. Pirro ofreció información actualizada sobre la delincuencia en D.C. y habló sobre la acusación formal que se hizo pública y que acusa al líder de la pandilla haitiana Jimmy Cherizier de conspiración para violar las sanciones estadounidenses. (Foto de Win McNamee/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Martes, 12 de agosto de 2025

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto del líder de una pandilla haitiana, Jimmy “Barbecue” Cherizier.

El martes, Estados Unidos anunció una recompensa tras los cargos penales contra Cherizier y un hombre anónimo de Carolina del Norte por conspirar para violar las sanciones estadounidenses.

“Hay una buena razón para ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Cherizier”, declaró la fiscal federal Jeanine Pirro en una conferencia de prensa. “Es un líder de una pandilla responsable de atroces abusos contra los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití”.

La acusación formal del 17 de julio, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, establece que Cherizier y Bazile Richardson, también conocido como “Fredo Pam”, conspiraron para evadir sanciones y recaudar fondos para las actividades pandilleras de Cherizier en Haití. Supuestamente, solicitaron donaciones de miembros de la diáspora haitiana en Estados Unidos para ayudar a pagar los salarios de los pandilleros y comprar armas.

Richardson es ciudadano estadounidense naturalizado, creció en Haití y ahora reside en Fayetteville, Carolina del Norte.

En 2020, Cherizier formó una alianza pandillera que reunió a nueve facciones criminales en Puerto Príncipe, conocidas como “G9 Family and Allies”, que finalmente se aliaron con sus principales oponentes para formar un grupo conocido como “Viv Ansanm” (Viviendo Juntos), que ahora domina la mayor parte de la capital.

Grupos de derechos humanos han acusado a los miembros de la pandilla de cometer masacres, violaciones, secuestros extorsivos, extorsión e incendios provocados.

Cherizier es el portavoz de esta coalición, que se autodenominó “partido político” a principios de este año. Desde entonces, la administración Trump la ha caracterizado como una organización terrorista.

Además, Cherizier ha estado bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2020 y de la ONU desde 2022. Podría ser extraditado a Estados Unidos, aunque la precaria situación de seguridad de Haití podría dificultarlo, según las autoridades.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

