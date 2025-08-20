Estados Unidos naurará nuevo centro de detención para inmigrantes ilegales en Nebraska

(Fondo) El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, habla durante la ceremonia de dedicación de la estatua de la escritora y novelista estadounidense Willa Cather, en el Salón de las Estatuas del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., el 7 de junio de 2023. (Foto de Jim Watson/AFP) (Foto de Jim Watson/AFP vía Getty Images) / (Der.) NUEVA YORK, NUEVA YORK – 6 DE JUNIO: Un agente del ICE monitorea a cientos de solicitantes de asilo que son procesados al ingresar al Edificio Federal Jacob K. Javits el 6 de junio de 2023 en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York ha brindado refugio a más de 46,000 solicitantes de asilo desde 2013, cuando la ciudad aprobó una ley que prohíbe a las agencias municipales cooperar con las agencias federales de inmigración a menos que exista una orden de arresto. (Foto de David Dee Delgado/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Las autoridades de Nebraska anunciaron sus planes de construir un nuevo centro de detención migratoria en el suroeste del estado, conocido como “cárcel de la trilladora”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado de prensa revelando que Nebraska se está asociando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para albergar a “extranjeros ilegales delincuentes” detenidos.

El anuncio se produce tras el desarrollo de otros centros de detención temporal, como el “Alcatraz de los caimanes” de Florida y el recientemente anunciado “Depósito de Deportación”, junto con el “Speedway Slammer” en Indiana.

La operación se desarrolló en colaboración entre el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska y el ICE, ampliando así la capacidad de detención del ICE al añadir 280 camas al campo de trabajo penitenciario de mínima seguridad, conocido como el Campamento de Ética Laboral, en McCook, Nebraska.

El director del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, Rob Jeffreys, reveló que los 186 reclusos actualmente encarcelados en el campo de trabajo de McCook serán trasladados a otras instalaciones estatales en los próximos meses para dar cabida a los inmigrantes indocumentados que llegan.

“Hoy anunciamos una nueva colaboración con el estado de Nebraska para ampliar la capacidad de detención en 280 camas”, declaró Kristi Noem, del Departamento de Seguridad Nacional. “Gracias al gobernador Pillen por su colaboración para ayudar a expulsar a los más desfavorecidos de nuestro país. Si se encuentra en Estados Unidos sin documentos, podría encontrarse en la cárcel de Cornhusker de Nebraska. Evite el arresto y la autodeportación ahora mismo utilizando la aplicación CBP Home”, continuó.

El gobernador Jim Pillen (republicano por Nebraska) también respondió a la publicación de Noem en redes sociales donde anunciaba la colaboración.

“Se trata de mantener seguros a los nebraskenses y a los estadounidenses de todo el país. Mientras la administración del presidente Trump trabaja para asegurar nuestras fronteras y mantener nuestras calles seguras, @POTUS cuenta con el apoyo de Nebraska. Agradezco la oportunidad de colaborar con Noem y los excelentes funcionarios públicos y agentes del orden del DHS y el ICE”.

Pillen reveló que la Guardia Nacional de Nebraska brindará apoyo logístico al centro, con aproximadamente 20 soldados involucrados en la operación.

El nuevo centro de detención anunciado marca la última expansión de las instalaciones temporales para albergar a inmigrantes indocumentados en medio de la campaña de deportación masiva del presidente Trump. En junio, se informó que el ICE tenía detenidas a más de 56,000 personas, la cifra más alta desde 2019.

Mientras tanto, otros centros de detención de inmigrantes influenciados por el movimiento “Haz América grande otra vez” (MAGA, por sus siglas en inglés), como “Alligator Alcatraz”, ya han enfrentado demandas. Grupos ambientalistas y una tribu Miccosukee han presentado demandas que impugnan la construcción del centro por motivos ambientales, lo que ha llevado a un juez federal a ordenar la suspensión temporal de la construcción, a la espera de una revisión.

A pesar de los problemas legales, el gobernador Ron DeSantis (republicano por Florida) ha prometido seguir adelante con la construcción del segundo centro del estado, “Depósito de Deportación”. El nuevo centro de detención en Florida estará ubicado en el norte del estado y se espera que tenga capacidad para 1,300 camas con el potencial de aumentar la capacidad a 2,000 camas en total.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

