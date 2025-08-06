Estados Unidos elimina gradualmente los contratos de vacunas de ARN Mensajero y cuestiona su seguridad

(Fondo) El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., habla antes de la firma de una orden ejecutiva que reinicia la Prueba Presidencial de Aptitud Física en las escuelas públicas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de julio de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP) (Foto de JIM WATSON/AFP vía Getty Images) / (D) MELBOURNE, AUSTRALIA – 11 DE JULIO: Un vial de la vacuna de ARNm contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech se observa en Exhibition Pharmacy el 11 de julio de 2022 en Melbourne, Australia. Más australianos ahora son elegibles para recibir una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19, después de que el Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización (ATAGI) aprobara que las personas de 30 años o más pueden acceder a dosis de refuerzo adicionales a partir del lunes 11 de julio. Si bien los mayores de 30 años ya pueden recibir una dosis adicional si así lo desean, las autoridades sanitarias instan encarecidamente a los mayores de 50 años a recibir la cuarta dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 y a usar mascarillas en espacios públicos cerrados, ya que las infecciones por coronavirus siguen impulsadas por las subvariantes ómicron. (Foto de Asanka Ratnayake/Getty Images)



OAN Staff Brooke Mallory

Miércoles, 6 de agosto de 2025

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) anunció el inicio de una “descontinuación coordinada” de sus esfuerzos de desarrollo de vacunas de ARN mensajero (ARNm), bajo la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA, por sus siglas en inglés).

Esto incluye la cancelación y reducción gradual de varios contratos y licitaciones. La decisión se produce tras una revisión exhaustiva de las inversiones relacionadas con el ARNm realizadas durante la pandemia de COVID-19.

“Revisamos la ciencia, escuchamos a los expertos y actuamos”, declaró el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr. “BARDA está cancelando 22 inversiones en el desarrollo de vacunas de ARNm porque los datos muestran que estas vacunas no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la COVID-19 y la gripe. Estamos desviando esa financiación hacia plataformas de vacunas más seguras y amplias que mantengan su eficacia incluso con las mutaciones del virus”.

“La liquidación afecta a diversos programas, entre ellos:

La rescisión de los contratos con la Universidad Emory y Tiba Biotech.

La reducción del alcance del trabajo relacionado con el ARNm en los contratos existentes con Luminary Labs, ModeX y Seqirus.

El rechazo o la cancelación de múltiples solicitudes previas a la adjudicación, incluyendo propuestas de Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus, Gritstone y otros, como parte del Vehículo de Asociación de Respuesta Rápida (RRPV, por sus siglas en inglés) de BARDA y el Nodo VITAL.

La reestructuración de las colaboraciones con el Departamento de Defensa-JPEO, que afecta a los proyectos de vacunas basadas en ácidos nucleicos con AAHI, AstraZeneca, HDT Bio y Moderna/UTMB, añade el comunicado.

Si bien se permitirá la continuación de ciertos contratos en fase avanzada, como los de las compañías de investigación médica Arcturus y Amplitude, para proteger las inversiones previas de los contribuyentes, no se lanzarán nuevos proyectos basados en el ARNm.

El HHS también ha ordenado a su socio, Global Health Investment Corporation (GHIC, por sus siglas en inglés), que supervisa BARDA Ventures, que suspenda todas las inversiones de capital relacionadas con el ARNm. En total, 22 proyectos, valorados en casi 500 millones de dólares, se ven afectados. Sin embargo, el anuncio indicó que esto no afecta a otras iniciativas relacionadas con el ARNm dentro del departamento.”

“Permítanme ser absolutamente claro: el HHS apoya vacunas seguras y eficaces para todos los estadounidenses que las deseen. Por eso, estamos superando las limitaciones del ARNm e invirtiendo en mejores soluciones”, añadió el secretario Kennedy.

En adelante, BARDA priorizará las plataformas con perfiles de seguridad bien establecidos y prácticas de datos clínicos y de fabricación sólidas y transparentes. Las tecnologías que inicialmente se apoyaron durante la respuesta de emergencia y que ya no cumplen con los estándares científicos o regulatorios actuales se eliminarán progresivamente.

En su lugar, BARDA apoyará enfoques basados en la evidencia y éticamente sólidos, como las vacunas de virus completos y las plataformas innovadoras de próxima generación.

Los posibles efectos secundarios negativos de las vacunas de ARNm contra la COVID-19 pueden incluir:

Miocarditis y pericarditis: Inflamación del músculo cardíaco o del revestimiento que rodea el corazón, principalmente en hombres menores de 30 años, especialmente después de la segunda dosis.

Anafilaxis: Provoca que el sistema inmunitario libere una gran cantidad de sustancias químicas que pueden causar un shock. La presión arterial baja repentinamente y las vías respiratorias se estrechan, impidiendo la respiración.

Las autoridades sanitarias seguirán monitoreando la seguridad de las vacunas a través de sistemas como el Sistema de Notificación de Eventos Adversos de las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) y continúan realizando estudios para evaluar los efectos a largo plazo, según el portal de noticias y divulgación cientifica Live Science.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!