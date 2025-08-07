Estados Unidos duplica recompensa a $50 millones de dólares por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro

(Background) NEW YORK, NY – SEPTEMBER 25: Attorney General for the State of Florida Hon. Pam Bondi speaks onstage during the 2018 Concordia Annual Summit – Day 2 at Grand Hyatt New York on September 25, 2018 in New York City. (Photo by Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit) / (R) President Nicolas Maduro. (Photo via: Venezuela government website)

Jueves, 7 de agosto de 2025

El jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), anunció una recompensa de 50 millones de dólares por cualquier información que conduzca al arresto del dictador socialista venezolano Nicolás Maduro.

“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”, declaró la Fiscal General Pam Bondi en un video publicado en la red social X.

Según Bondi, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ya ha incautado más de 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y su red, incluyendo casi siete toneladas directamente vinculadas al propio Maduro. Este tráfico ilícito, afirmó, constituye una fuente crucial de ingresos para poderosos y letales cárteles que operan desde Venezuela y México.

Bondi además señaló que la cocaína vinculada a las operaciones de contrabando de Maduro está “frecuentemente mezclada con fentanilo”, lo que contribuye a la devastación generalizada de vidas y comunidades estadounidenses.

En marzo de 2020, Maduro, ahora de 62 años, fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por diversos cargos federales incluyendo narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras, dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas.

Tras la imputación, la administración Trump, durante su primer mandato como presidente republicano, ofreció inicialmente una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro, una oferta que ahora ha aumentado significativamente a medida que continúan los esfuerzos para llevarlo ante la justicia. Posteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la dirección del expresidente demócrata Joe Biden, aumentó la recompensa a 25 millones de dólares el 10 de enero, una cifra que la administración Trump duplicó el jueves.

“El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa”, declaró Bondi. “Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, añadió.

Bondi ha prometido que “bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

