Estados Unidos anuncia que seis narcoterroristas fueron eliminados en el último ataque náutico frente a las costas de Venezuela

Screenshot: U.S. Government Department of War

OAN Staff Taylor Tinsley and Sophia Flores

Martes, 14 de octubre de 2025

El presidente Donald Trump anunció otro ataque cinético letal contra un buque que traficaba narcóticos frente a las costas de Venezuela.

Trump reveló que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó el ataque la mañana del martes, después de que información de inteligencia confirmara que el buque traficaba drogas asociadas con redes narcoterroristas ilícitas.

“Bajo mis Autoridades Permanentes como Comandante en Jefe, esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD”, escribió Trump en Truth Social.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas hombres a bordo del buque murieron”, declaró Trump. “Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”.

Este es el quinto ataque fatal contra narcotraficantes en el Caribe desde que el presidente Trump le dio permiso a Hegseth para llevarlos a cabo en septiembre, matando a 27 en total.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!