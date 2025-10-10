Estados Unidos acordó albergar las instalaciones de la Fuerza Aérea del Emir de Qatar en Idaho

DOHA, QATAR – 15 DE MAYO: El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia un discurso en la Base Aérea Al Udeid ante militares estadounidenses y qataríes el 15 de mayo de 2025, en Doha, Qatar. Trump se encuentra en el tercer día de su visita al Golfo para destacar la alianza estratégica entre Estados Unidos y Qatar, centrada en la seguridad regional y la colaboración económica. (Foto de Win McNamee/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Viernes, 10 de octubre de 2025

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el Pentágono acordó establecer una nueva base de la Fuerza Aérea del Emirato de Qatar (QEAF, por sus siglas en inglés) en la Base Aérea Mountain Home (MHAFB, por sus siglas en inglés) en Idaho.

Hegseth hizo el anuncio el viernes durante la ceremonia de llegada del Ministro de Defensa de Qatar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

“Hoy anunciamos la aceptación de la construcción de una instalación de la Fuerza Aérea del Emir de Qatar en la Base Aérea Mountain Home, en Idaho”, declaró Hegseth.

La instalación albergará aviones de combate F-15 y pilotos cataríes, lo que permitirá realizar operaciones de entrenamiento conjuntas con las fuerzas estadounidenses para mejorar la interoperabilidad y la preparación para el combate. La Base Aérea Mountain Home también ha albergado anteriormente otras unidades de entrenamiento militar extranjeras; por ejemplo, la Fuerza Aérea de la República de Singapur ha entrenado allí desde 1998.

“El lugar albergará un contingente de F-15 y pilotos cataríes para mejorar nuestro entrenamiento conjunto, aumentar la letalidad y la interoperabilidad”, continuó. “Es un ejemplo más de nuestra colaboración”.

Hegseth elogió el papel de Catar en la consecución del acuerdo de paz de Gaza, señalando que el acuerdo demuestra la sólida colaboración entre ambas naciones.

“Usted ha sido una parte fundamental de lo que ha ocurrido en Gaza, un momento histórico. Agradecemos la sólida colaboración que tenemos, el apoyo que brinda a nuestras tropas en Al Udied, Su Excelencia, y la comunicación que hemos mantenido juntos”, continuó, refiriéndose a la base militar estadounidense en Catar.

Al Thani también expresó su gratitud por la estrecha colaboración, señalando que el esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y el país árabe finalmente condujo al acuerdo de alto el fuego en Gaza.

También valoramos la estrecha cooperación entre Doha y Washington, que condujo a la firma del plan de paz de Gaza el 8 de octubre. Este logro histórico subraya lo que se puede lograr cuando nuestras naciones trabajan juntas con valentía y confianza entre otros socios, como Egipto y Turquía, afirmó.

“Acogemos con satisfacción la firma hoy de la carta de aceptación para el establecimiento de una base de la Fuerza Aérea del Emir de Qatar y la Base Aérea Mountain Home en Idaho. Estas medidas fortalecen la interoperabilidad, mejoran la preparación conjunta y promueven nuestros objetivos de defensa compartidos. Señor secretario, juntos seguiremos profundizando la alianza estratégica en pos de una paz y estabilidad duraderas”, añadió Al Thani.

El anuncio se produce tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prometió proteger a Qatar después de que Israel lanzara un ataque aéreo en Doha contra los líderes de Hamás que negociaban. El ataque acabó con la vida de seis personas, incluido un oficial de seguridad qatarí.

“En caso de un ataque de este tipo, Estados Unidos tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluidas las diplomáticas, económicas y, de ser necesario, militares, para defender los intereses de Estados Unidos y del Estado de Qatar y restablecer la paz y la estabilidad”, se lee en la orden ejecutiva de Trump.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!