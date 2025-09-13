Erika Kirk pronuncia sus primeras declaraciones públicas desde el asesinato de su marido

WASHINGTON, D.C. – 19 DE ENERO: Charlie Kirk (der.) y su esposa Erika Lane Frantzve (izq.) en el escenario durante el Baile Inaugural de Turning Point USA en el Hotel Salamander el 19 de enero de 2025 en Washington, D.C. (Foto de Samuel Corum/Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores and Brooke Mallory

Viernes, 12 de septiembre de 2025

Erika Kirk, viuda del cofundador de Turning Point USA (TPUSA, por sus siglas en inglés), Charlie Kirk, ofrecerá sus primeras declaraciones públicas desde el asesinato de su esposo el miércoles.

La pareja se conoció en 2018 y se casó en Arizona el 8 de mayo de 2021.

Los Kirk tienen dos hijos. Su primera hija cumplió tres años en agosto. Recientemente, la pareja también dio la bienvenida a un hijo, que cumplió un año en mayo.

Erika Kirk, nacida en 1988 en Scottsdale, Arizona, saltó a la fama tras ser coronada Miss Arizona USA en 2012 y representar al estado en el certamen Miss USA ese mismo año. Más allá de los concursos de belleza, ha dedicado gran parte de su carrera a iniciativas religiosas y comunitarias. En 2006, Erika fundó la organización sin fines de lucro Everyday Heroes Like You (Héroes cotidianos como tú, en español), y presenta el podcast devocional Midweek Rise Up, donde comparte mensajes bíblicos de aliento y fe.

Vea su discurso completo en OAN Live el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 20:15 EST / 17:15 hora local de Arizona (MST).

Esta es una noticia de última hora. Por favor regrese más tarde para obtener información actualizada.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

