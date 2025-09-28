Eric Adams se retira de la carrera por la alcaldía de Nueva York, dejando a Sliwa y Cuomo para oponerse a Mamdani

NUEVA YORK, NUEVA YORK – 20 DE FEBRERO: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, escucha las preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en la comisaría número 40 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) el 20 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York. Un día después de asistir a una audiencia judicial en respuesta a la solicitud del Departamento de Justicia de desestimar los cargos de corrupción en su contra, Adams se reunió con funcionarios locales para hablar sobre la seguridad pública y la calidad de vida que afectan a los miembros de la comunidad del Bronx. A principios de esta semana, cuatro vicealcaldes de la administración de Adams renunciaron debido a su cooperación con las políticas de inmigración del presidente estadounidense Donald Trump, lo cual, según los fiscales en su caso de soborno, formaba parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de la administración Trump para retirar los cargos en su contra. (Foto de Michael M. Santiago/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Domingo, 28 de septiembre de 2025

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció su retiro oficial de la contienda por la alcaldía.

Esta decisión se produce en medio de las desfavorables encuestas que Adams recibe en las próximas elecciones de noviembre, impulsadas por su caso federal de corrupción y las condiciones bajo las cuales fue desestimado bajo la administración Trump.

“Esta campaña nunca se trató de mí. Se trató de la gente de esta ciudad. De todos los barrios y orígenes, que se quedaron atrás y creyeron que nunca se recuperarían. Esta campaña fue para los desfavorecidos, los marginados, los abandonados y los traicionados por el gobierno”, declaró Adams en su video de anuncio. “Desde entonces, ha sido un honor ser su alcalde”.

El anuncio se produce tras meses de especulaciones sobre qué candidatos podrían retirarse de la contienda para consolidar el apoyo contra el candidato demócrata socialista Zohran Mamdani, que lidera la carrera.

“Quiero ser claro: aunque este es el final de mi campaña, no será el final de mi servicio público”, declaró Adams. “Seguiré luchando por nuestra ciudad pase lo que pase, porque soy neoyorquino”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York se abstuvo de respaldar a ninguno de los demás candidatos y, en cambio, optó por lanzar aparentes indirectas contra Mamdani, advirtiendo sobre el “extremismo” político.

“Nuestros hijos se están radicalizando para odiar nuestra ciudad y nuestro país. La ira política se está convirtiendo en violencia política”, declaró. “Con demasiada frecuencia, estas fuerzas utilizan al gobierno local para promover agendas divisivas sin importarles cómo perjudican a los neoyorquinos comunes”.

“Un cambio importante es bienvenido y necesario, pero tengan cuidado con quienes afirman tener la solución para destruir el mismo sistema que construimos juntos durante generaciones”, añadió Adams. “Eso no es cambio. Es caos”.

Mientras tanto, el candidato republicano Curtis Sliwa y el candidato independiente Andrew Cuomo continúan sus campañas, a pesar de la creciente presión para que abandonen la contienda y consoliden su apoyo con un solo rival para Mamdani.

Las encuestas revelan que Cuomo tiene las mejores probabilidades de derrotar a Mamdani en las próximas elecciones, siempre que Sliwa se retire.

Sin embargo, el equipo de Sliwa ha argumentado que Cuomo debería retirarse tras perder contra Mamdani en las primarias demócratas de junio.

La administración Trump se mantiene firmemente opuesta a las políticas propuestas por Mamdani, como la congelación de alquileres, la gratuidad de los autobuses y la propiedad municipal de supermercados, entre otras políticas socialistas.

“No se pueden implementar políticas como esta y esperar un rescate financiero”, declaró el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent, añadiendo que las políticas de Mamdani podrían provocar una grave crisis financiera en la ciudad de Nueva York.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

