Eric Adams anuncia su intención de respaldar a Cuomo en la carrera por la alcaldía de Nueva York

OAN Staff Blake Wolf

Jueves, 23 de octubre de 2025

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció que planea respaldar a Andrew Cuomo en la próxima contienda por la alcaldía, tras retirarse él mismo de la contienda, en un intento de bloquear al candidato socialista demócrata Zohran Mamdani.

El portavoz de Adams, Todd Shapiro, anunció que el actual alcalde saliente planea respaldar y hacer campaña junto al exgobernador de Nueva York, a pesar de haberlo descrito previamente como una “serpiente mentirosa”.

“El alcalde respaldará al exgobernador Andrew M. Cuomo para la alcaldía y tiene la intención de hacer campaña junto a él”, anunció Shapiro en un comunicado.

El miércoles por la noche, Adams publicó una foto suya levantando el pulgar en un partido de los New York Knicks en el Madison Square Garden junto a Cuomo, con el siguiente texto: “Gran victoria para los Knicks. Necesitamos ganar por la ciudad. No podemos dar marcha atrás”.

El respaldo de Adams a Cuomo se produce después de que este suspendiera su candidatura a la reelección en septiembre debido a las bajas encuestas y las consecuencias de cargos federales de corrupción previos, aunque estos fueron posteriormente desestimados. También enfatizó que la decisión se debió a la preocupación de que la plataforma socialista demócrata de Mamdani representara un riesgo para las comunidades negras y latinas.

“Creo que es imperativo concienciar realmente a las comunidades negras y latinas que han sufrido la gentrificación sobre la importancia de esta contienda”, declaró Adams.

“Me postulé con la promesa de hacer de nuestra ciudad un lugar seguro”, declaró Adams, y criticó a Mamdani por proponer planes para desmantelar el Grupo de Respuesta Estratégica (SRG, por sus siglas en inglés) del Departamento de Policía de Nueva York, responsable de responder a incidentes específicos como las protestas.

“Cualquier candidato a la alcaldía que quiera desmantelar unidades como SRG, que quiera despenalizar la prostitución, que quiera expulsar a 3,000 presos peligrosos de Rikers para que regresen a las comunidades que acosaron, un alcalde que quiera dividir la ciudad con impuestos basados ​​en la etnia y expulsar a las personas con altos ingresos, ese alcalde que no denuncie la globalización de la intifada; todos esos indicadores nos dicen que todo el trabajo que he realizado para unir nuestra ciudad, hacerla más segura y asegurar la estabilización de nuestra economía ha valido la pena”.

En respuesta, Mamdani criticó duramente el anuncio de Adams el jueves, argumentando que “Andrew Cuomo se postula para el segundo mandato de Eric Adams”.

“No sorprende ver a dos hombres que comparten una afinidad por la corrupción y la capitulación de Trump aliarse a instancias de la clase multimillonaria y del propio presidente”, declaró Mamdani.

Mamdani también reaccionó al artículo del New York Times que anunciaba la alianza Cuomo-Adams, respondiendo: “El arte de la negociación”, haciendo referencia al libro del presidente Donald Trump, lo que sugiere aún más una conexión con el presidente republicano.

Ambos unen fuerzas para contrarrestar la agenda de extrema izquierda de Mamdani: una serie de propuestas socialistas que incluyen congelar los alquileres en viviendas con renta estabilizada, subir los impuestos a los neoyorquinos trabajadores, elevar el salario mínimo a unos insostenibles 30 dólares por hora para 2030 e implementar costosas intervenciones gubernamentales, como el transporte público financiado con fondos públicos y los supermercados municipales.

Cuomo fue derrotado previamente por Mamdani en las primarias demócratas a la alcaldía en junio, donde obtuvo el 56% de los votos, lo que llevó a Cuomo a continuar su campaña como candidato independiente.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

