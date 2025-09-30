Enviado especial Witkoff expresa esperanza por el acuerdo de paz de Gaza

OAN Staff Chris Boyle
Martes, 30 de septiembre de 2025
Steve Witkoff, Enviado Especial de Estados Unidos para Medio Oriente, expresó grandes esperanzas en el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump.
En declaraciones a la prensa el martes a las afueras de la Casa Blanca, Witkoff destacó la determinación de Trump y el apoyo de todas las partes.
El presidente recibió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su cuarta reunión desde enero. Ambos se centraron en el plan de 20 puntos de Trump.
El acuerdo busca liberar a los 50 rehenes, desarmar a Hamás y establecer una gobernanza posbélica con socios regionales.
“Creo que todos los involucrados, todas las partes interesadas en esto, las personas a quienes les importa, quieren que suceda”, dijo Witkoff. “Y el presidente cree que va a suceder y está firmemente decidido. Y eso es lo que realmente me da esperanza. Él lo está logrando, llega a la meta. Nunca he visto a nadie, en todos los ámbitos —y lo conozco desde hace mucho tiempo— que llegue a la meta mejor que el presidente Trump”.
El presidente Trump le ha dado a Hamás tres o cuatro días para responder. Advirtió de un “triste final” si rechazan el plan de paz.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
