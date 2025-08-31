Empleado del Departamento de Justicia es despedido tras hacer un gesto obsceno a la Guardia Nacional en Washington, D.C.

WASHINGTON, D.C. – 12 DE FEBRERO: La Fiscal General Pam Bondi escucha el discurso del presidente estadounidense Donald Trump tras la juramentación de Tulsi Gabbard como Directora de Inteligencia Nacional en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 12 de febrero de 2025 en Washington, D.C. Gabbard, quien supervisará las 18 agencias de inteligencia y asesorará a Trump en materia de inteligencia, fue confirmada por el Senado con 52 votos a favor y 48 en contra. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

Sábado, 30 de agosto de 2025

Según informes, la Fiscal General Pam Bondi despidió a un empleado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) después de que este le hiciera un gesto obsceno a un miembro de la Guardia Nacional en Washington, D.C.

Según un informe del New York Post, Elizabeth Baxter, de la división ambiental del departamento, se jactó ante un guardia de seguridad de haber hecho el gesto en la parada de metro Metro Center y le dijo: “¡Que se joda la Guardia Nacional!”.

Más tarde ese mismo día, Baxter fue captada en las imágenes de seguridad del DOJ haciendo un gesto obsceno a la Guardia Nacional y gritando: “¡Que se joda!”. Las imágenes también la muestran demostrándole a un guardia de seguridad cómo levantaba el dedo medio.

“Hoy tomé medidas para despedir a una empleada del Departamento de Justicia por conducta inapropiada hacia miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C.”, declaró Bondi al medio.

“Este Departamento de Justicia mantiene su compromiso de defender la agenda del presidente Trump y de luchar para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, continuó. “Si se opone a nuestra misión y falta al respeto a las fuerzas del orden, YA NO trabajará en el Departamento de Justicia”.

El 25 de agosto, según se informa, regresó al trabajo y le dijo a un guardia de seguridad que despreciaba a la Guardia Nacional y les dijo: “¡Que se vayan a la mierda!”.

“Se le destituye de su puesto de Especialista Paralegal, GS-0950-11, Sección de Defensa Ambiental, División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del servicio federal, con efecto inmediato”, escribió Bondi en una carta de despido a Baxter el viernes tras una investigación sobre su conducta, según el medio.

La administración Trump aumentó la presencia de las fuerzas del orden federales en Washington D.C. para combatir el crimen, desplegando cientos de agentes federales y tropas de la Guardia Nacional como parte de la toma de control federal.

