Empleado del Departamento de Justicia es despedido tras hacer un gesto obsceno a la Guardia Nacional en Washington, D.C.

Sábado, 30 de agosto de 2025
Según informes, la Fiscal General Pam Bondi despidió a un empleado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) después de que este le hiciera un gesto obsceno a un miembro de la Guardia Nacional en Washington, D.C.
Según un informe del New York Post, Elizabeth Baxter, de la división ambiental del departamento, se jactó ante un guardia de seguridad de haber hecho el gesto en la parada de metro Metro Center y le dijo: “¡Que se joda la Guardia Nacional!”.
Más tarde ese mismo día, Baxter fue captada en las imágenes de seguridad del DOJ haciendo un gesto obsceno a la Guardia Nacional y gritando: “¡Que se joda!”. Las imágenes también la muestran demostrándole a un guardia de seguridad cómo levantaba el dedo medio.
“Hoy tomé medidas para despedir a una empleada del Departamento de Justicia por conducta inapropiada hacia miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C.”, declaró Bondi al medio.
“Este Departamento de Justicia mantiene su compromiso de defender la agenda del presidente Trump y de luchar para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, continuó. “Si se opone a nuestra misión y falta al respeto a las fuerzas del orden, YA NO trabajará en el Departamento de Justicia”.
El 25 de agosto, según se informa, regresó al trabajo y le dijo a un guardia de seguridad que despreciaba a la Guardia Nacional y les dijo: “¡Que se vayan a la mierda!”.
“Se le destituye de su puesto de Especialista Paralegal, GS-0950-11, Sección de Defensa Ambiental, División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del servicio federal, con efecto inmediato”, escribió Bondi en una carta de despido a Baxter el viernes tras una investigación sobre su conducta, según el medio.
La administración Trump aumentó la presencia de las fuerzas del orden federales en Washington D.C. para combatir el crimen, desplegando cientos de agentes federales y tropas de la Guardia Nacional como parte de la toma de control federal.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
