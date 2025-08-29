El vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance se dice listo para liderar si es necesario, pero asegura que el presidente Trump se mantiene en excelente estado de salud

WASHINGTON, D.C. – 20 DE ENERO: El vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el presidente estadounidense Donald Trump observan el desfile inaugural en el Capitolio el 20 de enero de 2025 en Washington, D.C. Donald Trump asume su segundo mandato como el 47.º presidente de Estados Unidos. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

Viernes, 29 de agosto de 2025

Al ser preguntado sobre la salud del presidente Donald Trump durante una entrevista, el vicepresidente J.D. Vance afirmó que el presidente se mantiene en “excelente estado de salud”, aunque enfatizó que está listo para asumir las responsabilidades del liderazgo presidencial si se presenta la ocasión.

En una entrevista con el diario USA Today el viernes, se le pidió a Vance que evaluara la salud del presidente Trump, de 79 años, y que ofreciera su perspectiva sobre su condición física actual y su propia disposición para asumir el liderazgo si las circunstancias lo exigieran.

“El presidente goza de una salud excelente”, respondió Vance. “Tiene una energía increíble. Es la última persona en hacer llamadas por la noche, la primera en despertarse y la primera en hacer llamadas por la mañana”.

Luego le preguntaron a Vance si estaba listo para liderar la nación si algo le sucediera al presidente Trump, a lo que respondió: “Sí, siempre pueden pasar cosas. Sí, ocurren tragedias terribles… Pero confío plenamente en que el presidente de Estados Unidos está en plena forma, cumplirá el resto de su mandato y hará grandes cosas por el pueblo estadounidense”, continuó. “Y si, Dios no lo quiera, ocurre una tragedia terrible, no se me ocurre mejor capacitación práctica que la que he recibido en los últimos 200 días”.

Los comentarios de Vance se producen tras el diagnóstico médico del presidente Trump de insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores de 70 años que causa hinchazón en la parte inferior de las piernas.

Además, el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, respondió en un memorando, calificando la afección de “benigna y común, especialmente en personas mayores de 70 años”.

“Cabe destacar que no se observó evidencia de trombosis venosa profunda (TVP, por sus siglas en inglés) ni enfermedad arterial“, escribió Barbabella en julio.

Barbabella también comentó sobre las imágenes virales en línea de hematomas en el dorso de la mano del presidente Trump, explicando que son “consistentes con una leve irritación de los tejidos blandos causada por el apretón de manos frecuente y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”.

“Este es un efecto secundario bien conocido y benigno del tratamiento con aspirina”.

En general, la reciente evaluación de Barbabella concluyó que el presidente Trump aún “se mantiene en excelente estado de salud”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

