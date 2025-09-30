El superintendente escolar de Iowa dimite tras su arresto por ICE

Comunicado de prensa/noticias de las Escuelas Públicas de Des Moines.

OAN Staff Alex Cammarata and Sophia Flores

Martes, 30 de septiembre de 2025

Un superintendente escolar de Iowa arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), renuncia a su cargo de líder del mayor distrito escolar del estado.

El martes, los abogados del Dr. Ian Roberts anunciaron su renuncia en una carta dirigida a la junta escolar.

“El Dr. Roberts me ha autorizado a enviar esta carta anunciando su renuncia inmediata a su cargo como superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines. Preocupado por sus 30,000 estudiantes, el Dr. Roberts no quiere distraer a la Junta, a los educadores ni al personal de la educación de los estudiantes de DMPS”, decía la carta.

El lunes, la junta de las Escuelas Públicas de Des Moines votó unánimemente a favor de suspender a Roberts después de que el estado revocara su licencia de administrador en Iowa.

Esto ocurre después de que Roberts fuera detenido por agentes de ICE, quienes afirmaron era un inmigrante indocumentado de Guyana, un país sudamericano. Además, tenía cargos vigentes por posesión de armas.

Roberts se ha desempeñado como superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines desde julio de 2023. Antes de unirse al distrito, ocupó puestos de liderazgo en varios distritos escolares de Estados Unidos durante más de 20 años.

Tras el arresto de Roberts, la Junta Escolar de Des Moines designó al Superintendente Asociado Matt Smith como superintendente interino. La presidenta de la junta, Jackie Norris, expresó su conmoción por el arresto, alegando que el distrito desconocía el estatus migratorio de Roberts ni su orden de deportación.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

