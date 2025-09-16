El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk comparece virtualmente ante el Tribunal de Distrito de Utah

Provo, Utah Court

OAN Staff Sophia Flores

Martes, 16 de septiembre de 2025

Tyler Robinson, el sospechoso de 22 años acusado de asesinar al cofundador y director ejecutivo de Turning Point, Charlie Kirk, el miércoles pasado, compareció por primera vez ante el tribunal mientras aún se encontraba en prisión.

El martes, la audiencia se llevó a cabo virtualmente desde la cárcel, como es habitual en las comparecencias iniciales por delitos graves en el Tribunal del Cuarto Distrito de Utah.

El juez Tony F. Graf leyó la lista de cargos contra el sospechoso.

Robinson enfrenta siete cargos, entre ellos: homicidio agravado, delito grave por disparo de arma de fuego, dos cargos de obstrucción a la justicia, dos cargos de manipulación de testigos y un cargo de comisión de un delito violento en presencia de un menor.

El juez también notificó a Robinson que permanecerá bajo custodia.

“Señor Robinson, en este momento permanecerá bajo custodia, sin derecho a fianza”, declaró Graf.

El fiscal de distrito del condado de Utah, Jeff Gray, enfatizó ese mismo día, en una conferencia de prensa, que la fiscalía presentará una notificación de intención de solicitar la pena de muerte, ya que Utah es uno de los 21 estados que permiten esta pena. Según la ley de Utah, el homicidio agravado conlleva la pena de muerte, cadena perpetua sin libertad condicional o una larga pena de prisión, dependiendo de si se prueban los factores agravantes.

Robinson debe comparecer nuevamente ante el tribunal el lunes 29 de septiembre.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

