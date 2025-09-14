El servicio conmemorativo de Charlie Kirk se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Arizona

AUna mujer reacciona ante un homenaje a Charlie Kirk en la sede de Turning Point USA el 11 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. Kirk, director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros el miércoles en Utah. (Foto de Eric Thayer/Getty Images) / El activista político conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point Action, habla durante una reunión en el campus de la Universidad de Arizona en Tucson el 17 de octubre de 2024. Turning Point Action, un grupo de campaña conservador de Charlie Kirk, está trabajando arduamente para lograr la elección del republicano Donald Trump y ha contratado a miles de activistas para promover el voto. (Foto de Olivier Touron / AFP) (Foto de OLIVIER TOURON/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Sábado, 13 de septiembre de 2025

Turning Point USA (TPUSA, por sus siglas en inglés) ha anunciado la fecha y el lugar del servicio conmemorativo y funeral del cofundador Charlie Kirk.

Kirk fue asesinado el miércoles a los 31 años por un presunto asesino, Tyler Robinson, de 22 años. Estaba organizando un evento de micrófono abierto, que marcaba la primera parada de la gira “The American Comeback Tour” de TPUSA en la Universidad del Valle de Utah (UVU), cuando recibió un disparo mortal.

El funeral se celebrará el domingo 21 de septiembre en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona. El recinto está a aproximadamente 30 minutos en coche de la sede de TPUSA en Phoenix y tiene capacidad para más de 63.000 personas.

“A través de Turning Point USA, Charlie encendió el corazón de decenas de millones de personas a diario. Demostró a una generación que la verdad nunca debe silenciarse, que la valentía es contagiosa y que la libertad debe protegerse a toda costa”, declaró TPUSA en un comunicado anunciando el funeral.

También se celebrarán eventos privados en memoria de Kirk antes del servicio público, incluyendo una vigilia de oración en Washington, D.C., el domingo.

Ya se han celebrado varias vigilias en honor a Kirk en todo el país desde su fallecimiento.

La esposa de Charlie Kirk, Erika Kirk, pronunció su primer discurso público desde su prematura muerte el viernes por la noche, el cual se transmitió en vivo por YouTube desde su oficina.

En su discurso, Erika elogió a Charlie por ser un “esposo perfecto”. TPUSA también destacó el amor de Charlie por su familia en su comunicado.

“Charlie fue un siervo del Señor, un esposo devoto para Erika, un padre amoroso de dos hermosos hijos y un líder de una claridad y fortaleza excepcionales”, se lee en el comunicado. No buscó influencia por sí misma. En cambio, dedicó su vida a los demás, criando una generación audaz en su fe, firme en su amor por la libertad y sin miedo a defender su país.

Erika Kirk también publicó en Instagram sus experiencias tras la muerte de su esposo, incluyendo la visita del vicepresidente J. D. Vance y la segunda dama Usha Vance, quienes ofrecieron el avión presidencial Air Force Two para transportar su ataúd.

La publicación incluía una imagen de Erika sobre el ataúd abierto de su esposo, así como un video de ella sosteniendo y besando las manos de Charlie por última vez mientras le decía que lo amaba.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

