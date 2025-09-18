El Senado vota por unanimidad para declarar el 14 de octubre como el ‘Día Nacional para recordar a Charlie Kirk’

El activista político conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point Action, habla durante una reunión en el campus de la Universidad de Arizona en Tucson el 17 de octubre de 2024. Turning Point Action, un grupo de campaña conservador de Charlie Kirk, está trabajando arduamente para lograr la elección del republicano Donald Trump y ha contratado a miles de activistas para promover el voto. (Foto de Olivier Touron / AFP) (Foto de OLIVIER TOURON/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Jueves, 18 de septiembre de 2025

El Senado votó unánimemente a favor de la legislación que designa el 14 de octubre como el “Día Nacional en Memoria de Charlie Kirk” para honrar su legado en el día de su natalicio.

La legislación, aprobada el jueves, fue presentada por el senador republicano Rick Scott (republicano por Florida) y copatrocinada por otros 20 legisladores.

La aprobación de la legislación en honor al legado de Kirk se produce poco más de una semana después de su asesinato, ocurrido en el campus de la Universidad del Valle de Utah mientras participaba en un debate con estudiantes.

“Charlie fue un líder magnético, un padre y esposo cariñoso, y un amigo e inspiración para muchos. Su pérdida es devastadora, y siempre atesoraré la amistad que tuve con él”, declaró Scott. “Charlie amaba a nuestra nación y sus principios fundacionales, y creía profundamente en su fe, en la belleza de las ideas y el debate”.

“Su vida estuvo marcada por su fe y la idea de que, en Estados Unidos, el debate y el debate son cruciales para el mejoramiento de nuestro país. Creía en Dios, en el sueño americano, en el valor de la familia y en los principios de nuestra gran nación. Hablaba con Charlie casi todas las semanas. Charlie dedicó su vida a la idea de que el poder de nuestras ideas no solo puede triunfar, sino también impulsar un movimiento. Eso fue exactamente lo que hizo”, continuó.

Como fundador y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Turning Point USA, él y su equipo trabajaron para construir miles de capítulos en todo el país dedicados a educar a los estudiantes sobre los principios de la libertad, el libre mercado y el gobierno limitado. Charlie inspiró a millones de jóvenes estadounidenses a involucrarse en el futuro de su país y a hacer oír su voz. Viajaba a campus universitarios de todo el país para compartir ideas y hablar sobre ellas.

Al lamentar esta enorme pérdida, reunámonos en nuestras comunidades y oremos por su familia y nuestra nación. Honremos a Charlie creyendo en el poder de nuestras ideas para triunfar y dejar un país mejor. Me enorgullece contar con el apoyo de más de 20 de mis colegas para honrar a Charlie dedicando su cumpleaños, el 14 de octubre de 2025, como el ‘Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk’, añadió Scott.

El representante republicano de Florida, Jimmy Patronis (republicano por Florida), también lidera una resolución similar en la Cámara de Representantes.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!