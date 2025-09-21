El Senado no aprueba la resolución de continuidad, el senador Fetterman es el único demócrata que votó junto al Partido Republicano

Vista del Capitolio de EE. UU. después de que el Senado aprobara la “Ley de la Gran y Hermosa Ley” ese mismo día en Washington, D. C., el 1 de julio de 2025. El Senado estadounidense, de mayoría republicana, aprobó el gigantesco proyecto de ley de política interna del presidente Donald Trump el 1 de julio de 2024 por un estrecho margen, a pesar de las dudas sobre la implementación de profundos recortes a la asistencia social y otros 3 billones de dólares en deuda nacional. Los líderes republicanos tuvieron dificultades para conseguir apoyo durante una sesión récord de 24 horas de “votación a rama” sobre enmiendas en el pleno del Senado, mientras los demócratas presentaban docenas de objeciones a los aspectos más divisivos del paquete. (Foto de Drew ANGERER / AFP) (Foto de DREW ANGERER/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores and Taylor Tinsley

Sábado, 20 de septiembre de 2025

El Senado de Estados Unidos, no logró aprobar una resolución de continuidad aprobada por la Cámara de Representantes, destinada a financiar el gobierno federal y evitar un cierre. Si bien la mayoría de los demócratas del Senado votaron en contra de la medida debido a desacuerdos políticos, un demócrata se unió a los republicanos en su apoyo.

Después de que la medida de gasto fuera aprobada por la Cámara de Representantes con 217 votos a favor y 212 en contra el viernes, la Cámara Alta no la aprobó posteriormente con una votación de 44 a favor y 48 en contra.

Los senadores republicanos Lisa Murkowski (republicana por Alaska) y Rand Paul (republicano por Kentucky) votaron en contra, mientras que John Fetterman (demócrata por Pensilvania) fue el único demócrata del Senado que votó a favor de la resolución de continuidad.

Murkowski publicó una declaración el sábado proponiendo lo que se debe agregar la resolución de continuidad para que su voto cambie.

