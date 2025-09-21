El Senado no aprueba la resolución de continuidad, el senador Fetterman es el único demócrata que votó junto al Partido Republicano

OAN Staff Sophia Flores and Taylor Tinsley
Sábado, 20 de septiembre de 2025
El Senado de Estados Unidos, no logró aprobar una resolución de continuidad aprobada por la Cámara de Representantes, destinada a financiar el gobierno federal y evitar un cierre. Si bien la mayoría de los demócratas del Senado votaron en contra de la medida debido a desacuerdos políticos, un demócrata se unió a los republicanos en su apoyo.
Después de que la medida de gasto fuera aprobada por la Cámara de Representantes con 217 votos a favor y 212 en contra el viernes, la Cámara Alta no la aprobó posteriormente con una votación de 44 a favor y 48 en contra.
Los senadores republicanos Lisa Murkowski (republicana por Alaska) y Rand Paul (republicano por Kentucky) votaron en contra, mientras que John Fetterman (demócrata por Pensilvania) fue el único demócrata del Senado que votó a favor de la resolución de continuidad.
Murkowski publicó una declaración el sábado proponiendo lo que se debe agregar la resolución de continuidad para que su voto cambie.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
