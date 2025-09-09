El Senado aprueba una resolución en honor a las víctimas del tiroteo en una iglesia de Minnesota

MINEÁPOLIS, MINNESOTA – 2 DE SEPTIEMBRE: La gente se abraza frente a la Iglesia y Escuela Annunciation el 2 de septiembre de 2025 en Minneapolis, Minnesota. La mayoría de los niños de Minnesota regresan a clases hoy tras el tiroteo masivo de la semana pasada en la Iglesia y Escuela Annunciation, que dejó dos muertos y 21 heridos. (Foto de Stephen Maturen/Getty Images)

OAN Staff Jericho Dancel and Sophia Flores

Martes, 9 de septiembre de 2025

El Senado votó a favor de una resolución en honor a las víctimas y sobrevivientes del tiroteo en la Iglesia de la Anunciación.

El lunes, los legisladores votaron unánimemente a favor de adoptar la resolución presentada por las senadoras de Minnesota Amy Klobuchar (demócrata por Minnesota) y Tina Smith (demócrata por Minnesota).

La resolución condena el acto violento en Minneapolis, honra la memoria de las víctimas y reconoce la valentía de los socorristas, cuidadores y miembros de la comunidad que actuaron con rapidez ante la tragedia.

La semana pasada, Klobuchar argumentó que ambas partes deben unirse para impulsar el cambio.

“Solo se necesitará la valentía de esos pequeños alumnos de sexto grado que se acostaron encima de los de primero o de la maestra que sacó al niño con discapacidad de la silla de ruedas y se acostó encima de él”, dijo. “Eso sí que es valentía; solo necesitamos un poco de valentía política para lograrlo”.

Dos niños murieron y 23 más resultaron heridos durante el tiroteo de agosto, después de que un hombre armado abriera fuego durante la misa matutina a través de las vidrieras de la Iglesia de la Anunciación.

La familia de Fletcher Merkel, la víctima de 8 años, quiere que sea recordado por la persona que fue y no por el acto que acabó con su vida.

La familia de Harper Moyski, de 10 años, quiere que su hija sea recordada como “una niña de 10 años brillante, alegre y profundamente querida, cuya risa, bondad y espíritu conmovieron a todos los que la conocieron”.

Las autoridades investigan el ataque como un crimen de odio contra católicos.

El acto violento fue cometido por Robin Westman, de 23 años. Westman cambió su nombre de nacimiento, “Robert”, a “Robin” en 2020.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

