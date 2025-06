El rapero 50 Cent busca impedir que Trump dé indulto a “Diddy” Combs

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – OCTOBER 14: Rapper 50 Cent is seen on the sidelines prior to the game between the Buffalo Bills and the New York Jets at MetLife Stadium on October 14, 2024 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Elsa/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 2 de junio de 2025

50 Cent declaró que contactará al presidente Donald Trump para disuadirlo de un posible indulto para Sean “Diddy” Combs, después de que el presidente declarara que posiblemente consideraría un indulto para el rapero caído en desgracia.

El presidente Trump respondió el viernes a un periodista que le preguntó sobre un posible indulto presidencial para Combs en caso de ser declarado culpable de tráfico sexual y crimen organizado.

“Antes que nada, analizaría lo que está sucediendo, y no lo he estado siguiendo muy de cerca, aunque ciertamente está recibiendo mucha cobertura”, declaró Trump sobre el juicio de Combs en un Tribunal Federal de Manhattan. “Nadie lo ha preguntado. Pero sé que la gente lo está considerando. Sé que lo están considerando. Creo que algunos han estado muy cerca de preguntar”.

“No lo he visto, no he hablado con él en años”, añadió Trump. “Solía ​​tenerle mucho cariño, pero creo que cuando me presenté como candidato político… esa relación se rompió, por lo que leí. No sé, no me lo dijo, pero leí algunas declaraciones un poco desagradables”.

“Sin duda, analizaría los hechos. Si creo que alguien fue maltratado, yo le guste o no, no me afectaría en absoluto”.

El rapero 50 Cent, cuyo verdadero nombre es Curtis James Jackson III, respondió a los comentarios del presidente Trump en una publicación de la red social Instagram el viernes, revelando sus planes de contactarlo.

“Dijo cosas muy malas sobre Trump; no está bien. Voy a contactarlo para que sepa lo que pienso de este tipo”, escribió el rapero. “Donald no tolera las faltas de respeto y no olvida a quienes deciden ir en su contra”.

“Mientras trabaja incansablemente para que Estados Unidos vuelva a ser grande, no hay margen para la distracción. Consideraría indultar a cualquiera que estuviera siendo maltratado, pero no a Puffy Daddy”, añadió Jackson.

Además, Jackson compartió un artículo del Daily Beast en el que afirmaba que intentaba “atacar con armas nucleares las posibilidades de indulto de Diddy”, con el siguiente texto: “No dije que atacaría con armas nucleares nada, simplemente dije que me aseguraría de que Trump estuviera al tanto”.

Combs ha estado recluido en una prisión federal de Brooklyn sin derecho a fianza desde septiembre. El popular rapero podría enfrentarse a cadena perpetua si es declarado culpable.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Share this post!