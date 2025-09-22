El programa de Jimmy Kimmel volverá el martes tras suspenderse a causa de sus comentarios sobre Charlie Kirk

OAN Staff Sophia Flores
Lunes, 22 de septiembre de 2025
El programa nocturno de entrevistas “Jimmy Kimmel Live!”, presentado por Jimmy Kimmel, volverá a emitirse el martes por la noche.
The Walt Disney Company, propietaria de ABC, la cadena que retiró a Kimmel del aire tras sus polémicos comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, anunció la decisión en un comunicado el lunes.
“El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación tensa en un momento emotivo para nuestro país”, declaró un portavoz. “Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy y, tras ello, decidimos reanudar el programa el martes”.
Esta es una noticia de ultima hora. Para información actualizada por favor visítenos más tarde.
This is a breaking story. Check back for updates.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
