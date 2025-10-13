El presidente Trump vende una visión de prosperidad y estabilidad en Oriente Medio

SHARM EL-SHEIKH, EGIPTO – 13 DE OCTUBRE: Líderes mundiales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, el primer ministro británico Keir Starmer, el primer ministro canadiense Mark Carney, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro húngaro Viktor Orban, el presidente indonesio Prabowo Subianto, el rey Abdullah de Jordania y el presidente turco Tayyip Erdogan, posan para una foto familiar en la cumbre de líderes mundiales sobre el fin de la guerra de Gaza, el 13 de octubre de 2025 en Sharm El-Sheikh, Egipto. El presidente Trump se encuentra en Egipto para reunirse con líderes europeos y de Oriente Medio en lo que se anuncia como una cumbre internacional de paz, tras el inicio de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. (Foto de Suzanne Plunkett – Pool / Getty Images)

Lunes, 13 de octubre de 2025

Líderes de todo Oriente Medio reconocen al presidente Donald Trump el logro de un avance diplomático al lograr la liberación de los 20 rehenes israelíes supervivientes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Lisa Daftari, experta en Oriente Medio y editora sénior de la sección de Asuntos Exteriores, declaró a One America News que el presidente Trump era el único capaz de encontrar una solución al conflicto entre Israel y Hamás.

Daftari afirmó que la audaz estrategia de Trump unió a las potencias regionales, obligando a Hamás a sentarse a la mesa de negociaciones.

“Ya sea en el sector inmobiliario o ahora en el nuevo Oriente Medio, logró que todos se unieran para decir: ‘Vamos a presionar a Hamás. Vamos a presionar al régimen iraní. Vamos a poner fin a esta guerra ahora mismo y a recuperar a esos rehenes con vida’”, explicó Daftari.

Sin embargo, señaló que aún queda trabajo por hacer antes de lograr una paz duradera, ya que Hamás no se ha comprometido plenamente con el plan de paz de 20 puntos de Trump.

Si bien la primera fase del plan aseguró un alto el fuego y la liberación de 20 rehenes vivos, el destino de los 28 rehenes fallecidos restantes sigue siendo incierto, y hasta el momento solo cuatro han regresado a Israel. A pesar de que el grupo terrorista se comprometió inicialmente a liberar los 28 cuerpos de rehenes, Hamás ha declarado posteriormente que desconoce la ubicación de los 24 cuerpos restantes, indicando a los mediadores que algunos podrían haberse perdido, trasladado o enterrado en zonas afectadas por los combates.

No obstante, Daftari enfatizó que el principal desafío pendiente es desarmar a Hamás para prevenir futuros ataques terroristas.

“Pero tendremos que esperar, verificar y asegurarnos de que Hamás se desarme, se desmantele y se ponga fin a Hamás”, dijo. “Si Hamás permanece en el poder, habrá más 7 de octubre”, continuó Daftari. “Y eso es una garantía, porque está en su carta, está en su ADN, está en su ideología”.

Aun así, Daftari añadió que la liberación de los rehenes debe celebrarse y señaló el amanecer de un nuevo Oriente Medio.

“El hecho de que esto ocurriera casi en el aniversario, especialmente en el calendario judío, de los atentados, realmente cierra el círculo. Pone de relieve un nuevo día, un nuevo capítulo, y realmente da esperanza para la estabilidad regional en el futuro”, concluyó Daftari.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

