El presidente Trump sugiere que se usó un bolígrafo automático para indultar a miembros del comité 6 de enero

WASHINGTON, D.C. – 7 DE ABRIL: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de un periodista durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 7 de abril de 2025 en Washington, D.C. El presidente Trump se reúne con Netanyahu para hablar sobre los esfuerzos en curso para liberar a los rehenes israelíes de Gaza y los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)

Frank Lara-Risco

Lunes, 8 de septiembre de 2025

El presidente Donald Trump continúa criticando duramente a su predecesor por el presunto uso de un bolígrafo automático.

En declaraciones a la prensa el domingo, Trump sugirió que el bolígrafo automático se utilizó para indultar a miembros del comité del 6 de enero, liderado por los demócratas.

Afirmó que la investigación era un engaño y criticó duramente a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (demócrata por California) por rechazar la asistencia federal el 6 de enero.

“Todo salió mal para ellos”, dijo Trump. “Quemaron todo. Se deshicieron de todo y no quedó absolutamente nada. Todo desapareció. Y eso se basó en una pluma automática, ¿sabe?, que otorgaron, otorgaron un indulto a los miembros del Congreso que estaban en el comité no selecto. Creo que es un escándalo tremendo”.

Las declaraciones de Trump se producen después de que los republicanos de la Cámara de Representantes votaran la semana pasada a favor de formar un subcomité selecto para investigar potencialmente al panel dirigido por los demócratas.

El Comité de Supervisión de la Cámara ha entrevistado a varios exempleados de Biden como parte de su investigación sobre la pluma automática y su deterioro cognitivo.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

