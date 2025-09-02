El presidente Trump otorgará a Rudy Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad

NEW YORK, NEW YORK – MAY 26: Rudy Giulianiattends the Friars Club gala honoring Tracy Morgan with the Entertainment Icon Award at The Ziegfeld Ballroom on May 26, 2022 in New York City. (Photo by Rob Kim/Getty Images)

Lunes, 1 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad.

El lunes, Trump hizo el anuncio en Truth Social, justo un día después de que Giuliani resultara gravemente herido en un accidente automovilístico mientras, según se informa, ayudaba a una víctima de violencia doméstica.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, me complace anunciar que Rudy Giuliani, el alcalde más grande en la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente grande, recibirá LA MEDALLA PRESIDENCIAL DE LA LIBERTAD, el mayor honor civil de nuestro país…”, declaró Trump.

La Medalla de la Libertad, establecida en 1963, reconoce a personas que han realizado contribuciones destacadas a la defensa de Estados Unidos o a los intereses nacionales, promovido la paz mundial o alcanzado logros notables en la cultura y otras disciplinas públicas importantes.

Giuliani y su portavoz, Ted Goodman, viajaban en un Ford Bronco alquilado cuando fueron embestidos por detrás por un Honda HR-V conducido por una joven de 19 años la noche del sábado, según la Policía Estatal de New Hampshire.

“El alcalde Giuliani fue detenido por una mujer víctima de violencia doméstica antes del accidente. Él prestó auxilio y llamó al 911, permaneciendo en el lugar hasta que llegaron los agentes para garantizar su seguridad”, declaró el portavoz Michael Ragusa.

“El accidente ocurrió después de que él volviera a entrar en su vehículo, que fue embestido por detrás a gran velocidad”, continuó Ragusa. “El alcalde está de muy buen humor. Es un monstruo. Sobrevivió al 11-S”.

Ragusa añadió que el accidente no fue un ataque selectivo y se espera que permanezca en un hospital local durante los próximos días mientras se recupera. Giuliani se recupera de una fractura de columna y otras lesiones.

Giuliani se desempeñó como fiscal federal en Nueva York en las décadas de 1970 y 1980, donde alcanzó reconocimiento nacional por procesar a importantes familias del crimen organizado activas en la ciudad, como los Genovese, los Gambino, los Lucchese y los Bonanno.

Fue uno de los primeros fiscales federales en aplicar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), que permitió el procesamiento de toda una organización criminal, en lugar de solo de sus miembros individuales.

Giuliani ocupó dos mandatos como alcalde de la ciudad de Nueva York antes de postularse a la presidencia en 2008. El exalcalde neoyorquino durante dos mandatos se convirtió posteriormente en un asesor cercano del presidente Trump en su primer mandato.

