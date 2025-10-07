El presidente Trump envía una carta a las familias de los rehenes israelíes

OAN Staff Frank Lara-Risco and Sophia Flores
Martes, 7 de octubre de 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, aseguró a las familias de los rehenes retenidos por Hamás que está decidido a traer a sus seres queridos a casa y destruir al grupo terrorista.
El martes, en el segundo aniversario del 7 de octubre de 2023, Trump envió una carta al Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.
“Estas escenas indescriptibles han quedado grabadas en nuestra memoria y nunca las olvidaremos”, escribió Trump en la carta.
El presidente añadió que su administración se ha sentido conmovida por la defensa del grupo mientras lidian con el dolor y el sufrimiento inimaginables de no saber dónde están sus seres queridos.
“Toda mi administración se ha sentido conmovida por el hecho de que, a través del inimaginable dolor y sufrimiento de pasar dos años sin saber dónde están sus seres queridos, hayan seguido contando sus historias y abogando en su nombre.”
Trump también agradeció al grupo por nominarlo al Premio Nobel de la Paz, y añadió que mantiene su compromiso de poner fin al conflicto y a las oleadas de antisemitismo tanto en el país como en el extranjero.
“Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos, y que siga bendiciendo a los Estados Unidos de América y al Estado de Israel, mientras rezamos para que este conflicto termine en los próximos días, o si no..”, concluyó.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
