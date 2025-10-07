El presidente Trump envía una carta a las familias de los rehenes israelíes

TOPSHOT – Imágenes de rehenes y víctimas mientras el expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante un evento conmemorativo para conmemorar el primer aniversario del ataque de Hamás contra Israel en el club de golf Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de octubre de 2024. (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP) (Foto de CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Frank Lara-Risco and Sophia Flores

Martes, 7 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, aseguró a las familias de los rehenes retenidos por Hamás que está decidido a traer a sus seres queridos a casa y destruir al grupo terrorista.

El martes, en el segundo aniversario del 7 de octubre de 2023, Trump envió una carta al Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

“Estas escenas indescriptibles han quedado grabadas en nuestra memoria y nunca las olvidaremos”, escribió Trump en la carta.

El presidente añadió que su administración se ha sentido conmovida por la defensa del grupo mientras lidian con el dolor y el sufrimiento inimaginables de no saber dónde están sus seres queridos.

“Toda mi administración se ha sentido conmovida por el hecho de que, a través del inimaginable dolor y sufrimiento de pasar dos años sin saber dónde están sus seres queridos, hayan seguido contando sus historias y abogando en su nombre.”

Trump también agradeció al grupo por nominarlo al Premio Nobel de la Paz, y añadió que mantiene su compromiso de poner fin al conflicto y a las oleadas de antisemitismo tanto en el país como en el extranjero.

“Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos, y que siga bendiciendo a los Estados Unidos de América y al Estado de Israel, mientras rezamos para que este conflicto termine en los próximos días, o si no..”, concluyó.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

