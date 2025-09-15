El presidente de la Cámara de Representantes conmemorará a Charlie Kirk durante una vigilia en el Statuary Hall

OAN Staff Brooke Mallory

Lunes, 15 de septiembre de 2025

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, encabezará una vigilia en memoria del activista conservador Charlie Kirk este lunes en el Capitolio de los Estados Unidos, abierta a miembros de ambos partidos.

El homenaje está programado para las 18:15 EDT en el Statuary Hall, justo antes de las votaciones programadas en la Cámara de Representantes.

CDT (Horario de verano del centro) – 17:15

MDT (Horario de verano de las montañas) – 16:15

PDT (Horario de verano del Pacífico) – 15:15

Johnson (republicano por Luisiana) pronunciará un discurso y ofrecerá oraciones, enfatizando la fe inquebrantable, tras el asesinato de Kirk el miércoles pasado.

Según un aviso, el presidente republicano estará acompañado por líderes de la Cámara de Representantes y otros miembros del Congreso.

La vigilia se realiza tras el momento de oración silenciosa que Johnson dirigió en el pleno de la Cámara de Representantes horas después del tiroteo de Kirk la semana pasada. Este momento desencadenó una discusión a gritos entre republicanos y demócratas después de que la representante Lauren Boebert (republicana por Colorado) solicitara que la oración se rezara en voz alta.

También se realiza tras una vigilia de oración por Kirk celebrada el domingo por la noche en el Centro Kennedy, que contó con las intervenciones de Johnson, el representante Andy Biggs (republicano por Arizona), la representante Anna Paulina Luna (republicana por Florida), la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy Jr., la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, entre otros.

Mientras tanto, otros legisladores republicanos también han solicitado la construcción de monumentos oficiales en honor a Kirk en el Capitolio de los Estados Unidos.

Cabe destacar que la representante Anna Paulina Luna (republicana por Florida) ha encabezado una iniciativa que insta a Johnson a encargar una estatua de Kirk en el Capitolio. En una carta distribuida a sus colegas, Luna enfatizó que una estatua serviría como recordatorio de que el desacuerdo político nunca debe responderse con violencia.

También destacó la importante influencia de Kirk y su apoyo personal a su carrera política.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!