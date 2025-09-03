El Partido Republicano planea una Convención Nacional previa a las elecciones de mitad del mandato en 2026

(Fondo) WASHINGTON, D.C. – 3 DE SEPTIEMBRE: El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana) (centro), y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth (izq.), llegan a la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro del Congreso a los “Harlem Hellfighters” de la Primera Guerra Mundial en el Capitolio el 3 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. La Medalla de Oro del Congreso fue entregada a los “Harlem Hellfighters” de la Primera Guerra Mundial, un regimiento de infantería afroamericano (el 369.º), la primera unidad estadounidense en combatir de forma continua. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images) / (Der.) El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 26 de agosto de 2025. (Foto de Mandel NGAN/AFP) (Foto de MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Miércoles, 3 de septiembre de 2025

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sugirió que el Partido Republicano convoque una convención nacional antes de las elecciones intermedias de 2026, mencionando sus recientes conversaciones con el presidente Donald Trump sobre la propuesta.

Las convenciones nacionales de los partidos suelen celebrarse solo cada cuatro años, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, Johnson (republicano por Luisiana) explicó que cuando Trump llamó para hablar sobre la idea, supuestamente pensó: “¡Qué genial!”.

El presidente Trump también planteó la idea la semana pasada en su red social Truth Social, donde publicó: “Estoy pensando en recomendar una Convención Nacional al Partido Republicano, justo antes de las elecciones intermedias. Nunca se ha hecho antes. ¡¡¡ESTÉN ATENTOS!!!”

La convención podría ofrecer al Partido Republicano la oportunidad de fortalecer su atractivo para los votantes, quienes históricamente se han mostrado en contra del partido en el poder durante las elecciones intermedias. Al mismo tiempo, el Partido Republicano busca preservar su mayoría en el Congreso movilizando y revitalizando a su base.

El presidente Johnson también ha enfatizado que al 47.º presidente le encantan los grandes espectáculos.

El presidente Trump, el presidente de la Cámara de Representantes Johnson y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), colaboran para organizar una Convención Nacional Republicana antes de las elecciones intermedias de 2026, que Johnson afirma que es un hecho consumado.

“Estoy muy emocionado”, expresó Johnson. “Tengo muchas ganas. Tenemos mucho que celebrar”.

Mientras tanto, se informa que los demócratas también están considerando celebrar su propia convención intermedia antes de las elecciones con la esperanza de “fortalecer el mensaje del Partido Demócrata” y su base electoral, que se ha debilitado desde las elecciones de 2024.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!