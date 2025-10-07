El Partido Republicano del Senado confirma a más de 100 nominados de Trump

WASHINGTON, D.C. – 11 DE SEPTIEMBRE: Herschel Walker, nominado por el presidente estadounidense Donald Trump para Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la Mancomunidad de las Bahamas, habla durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Capitolio el 11 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. Walker es un exjugador de fútbol americano profesional y político de Georgia. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Martes, 7 de octubre de 2025

En medio del cierre gubernamental, los republicanos del Senado han confirmado a 107 de los nominados del presidente Donald Trump.

El martes, los legisladores votaron 51-47 a favor, siguiendo las líneas de su partido, para confirmar a más de cien de los nominados de Trump. Entre los confirmados se encuentran muchos de los principales aliados del presidente e incluso excandidatos.”

“Antes de que los demócratas del Senado paralizaran el gobierno federal, paralizaron el pleno del Senado, congelando el proceso de confirmación. Durante meses, su bloqueo generó un creciente retraso en la selección de candidatos calificados y bipartidistas.

“Esta noche, los republicanos del Senado confirmaron a 107 de esos candidatos calificados y pusieron fin al bloqueo demócrata a la confirmación”, anunció el coordinador de la mayoría del Senado, John Barrasso (republicano por Wyoming).

Una de las confirmaciones más destacadas fue la de Herschel Walker, quien fue nombrado embajador de Estados Unidos en las Bahamas. Sin embargo, esta no es la primera incursión política del ex astro de la NFL, ya que fue candidato republicano al Senado de Estados Unidos por Georgia en 2022.

Otra figura destacada entre los confirmados es Sergio Gor. Conocido por su estrecha relación con el presidente y su amplia experiencia en comunicación política y diplomacia, Gor será ahora embajador de Estados Unidos en la India. Su nombramiento refleja la intención del gobierno republicano de fortalecer las relaciones bilaterales con uno de los socios estratégicos de Estados Unidos en la región del Indopacífico.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

