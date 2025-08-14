El padre del joven DJ Daniel, superviviente de cáncer, se presenta a las elecciones del distrito 18 de Texas

Devarjaye “DJ” Daniel, un sobreviviente de cáncer de 13 años, es alzado por su padre, Theodis Daniel, tras recibir las credenciales del director del Servicio Secreto de EE. UU., Sean Curran, después de que el presidente Donald Trump lo nombrara miembro honorario del Servicio Secreto durante su discurso ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de EE. UU. en Washington, D. C., el 4 de marzo de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP) (Foto de SAUL LOEB/AFP vía Getty Images)



OAN Staff Abril Elfi

Jueves, 14 de agosto de 2025

El padre de Devarjaye “DJ” Daniel, el niño de 13 años que fue juramentado como miembro honorario del Servicio Secreto de EE. UU. por el presidente Donald Trump, se postulará para el escaño del distrito 18 de Texas.

Según un informe de Fox News Digital, Theodis Daniel declaró al medio que está listo para luchar por el distrito 18 de Texas para el Congreso.

“Soy una persona común y corriente. No soy político”, dijo Theodis. “No tengo contratos millonarios. Solo soy una persona común y corriente que intenta salir adelante. Soy padre soltero. Tengo tres hijos para mí solo. Soy un veterano discapacitado que simplemente intenta marcar la diferencia, sin importar lo que esté pasando”.

Theodis continuó diciendo que va a “levantarse cada día, salir a la calle y hacer realidad las cosas” para la gente del distrito.

“No me considero político”, dijo Theodis. “Soy un servidor público, ante todo, porque mi deber es con la gente”.

Luego declaró al medio que se postula “por quienes luchan”, explicando que sus prioridades de campaña —apoyar a las fuerzas del orden, la seguridad, la atención médica y la educación— no son solo ideas abstractas, sino “luchas que mi familia y yo enfrentamos a diario”.

“Quiero postularme porque siento que todo lo que mi hijo y yo hemos estado haciendo durante los últimos seis años, aproximadamente, ha alegrado la vida de las personas y les ha dado esperanza, algo que no pensé que se convertiría en algo así, pero se siente bien”, dijo Theodis.

Theodis afirma que los residentes del distrito 18 del Congreso de Texas han sido “engañados” y que están listos para una mejora real. También se comprometió a limitar sus mandatos en el Congreso si es elegido este noviembre, citando el hecho de que muchos políticos electos pierden de vista su objetivo y se sienten demasiado cómodos con el poder.

“A veces, al marinar la carne, la arruinas. Hay quienes simplemente aburren su bienvenida. Es como si alguien visita tu casa, quiere quedarse un buen tiempo, mas dice que solo serán dos o tres días”, dijo Theodis.

“Bueno, esta gente se acomodó. Cuando la gente se acomoda, se vuelve perezosa. Cuando se vuelve perezosa, se vuelve olvidadiza e irrespetuosa”, añadió Theodis.

Según una publicación de la Casa Blanca a finales de mayo, DJ, a quien le dieron cinco meses de vida tras ser diagnosticado con cáncer incurable de cerebro y columna vertebral en 2018, tiene “tres nuevos tumores”.

Durante el discurso del presidente ante una sesión conjunta del Congreso el 4 de marzo, DJ fue homenajeado por el presidente Trump y juramentado como protector honorario.

“Esta noche, DJ, te rendiremos el mayor honor de todos”, dijo Trump durante su discurso. “Le pido a nuestro nuevo director del Servicio Secreto, Sean Curran, que te nombre oficialmente agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos”.

El adolescente casi ha cumplido su misión de juramentar ante 1000 departamentos de policía de todo el país, lo que establecería un récord mundial Guinness.

DJ ya ostenta varios récords, entre ellos el de “la mayor cantidad de llaves de la ciudad” y el de “la mayor cantidad de días de proclamación”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

