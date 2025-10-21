El líder supremo de Irán rechaza la idea de conversaciones de paz con Trump y promete seguir desarrollando su programa nuclear

Un hombre en motocicleta pasa junto a un misil balístico Kheibar Shekan desactivado frente a una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la plaza Bahrestan de Teherán el 27 de septiembre de 2025, como parte de una exposición para conmemorar la “Semana de la Defensa Sagrada”, que conmemora la guerra entre Irán e Irak de 1980-1988. (Foto de ATTA KENARE / AFP) (Foto de ATTA KENARE/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Jacob Miller

Martes, 21 de octubre de 2025

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, anunció que no negociará con Estados Unidos si este persiste en sus intentos de desnuclearizar su país.

El lunes, añadió que la administración Trump intenta usar la coerción para que Irán modere sus ambiciones nucleares.

Jamenei también criticó la evaluación del presidente Donald Trump sobre los ataques de precisión contra una instalación nuclear en Irán que pusieron fin a la guerra de 12 días.

Trump afirma que los ataques destruyeron la capacidad nuclear de Irán, pero el ayatolá niega esa afirmación.

“Se jacta de que bombardeamos la industria nuclear iraní y la destruimos. Bueno, sigan soñando con eso, pero ¿qué están haciendo?”, cuestionó Jamenei. “¿Qué, si un país tiene una industria nuclear, interfieren y le dictan lo que debe y no debe hacer? ¿Qué les importa a ustedes en el mundo? ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos si Irán tiene o no capacidad e industria nuclear? Estas interferencias son ilegítimas, inapropiadas, erróneas y arrogantes”.

Los comentarios de Jamenei se producen después de que el presidente Trump se dirigiera a la Knéset israelí la semana pasada. Allí, el presidente prometió entablar conversaciones de paz con Irán, como ya hizo con Hamás.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!