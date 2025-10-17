El legendario cantante italiano Andrea Bocelli actúa para Trump antes de la reunión con Zelenski

(Photos via: White House X account)

Viernes, 17 de octubre de 2025

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli visitó el Despacho Oval el viernes para ofrecer una actuación sorpresa al presidente Donald Trump antes de su importante cumbre con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Bocelli, famoso por su icónica canción “Time to Say Goodbye”, versión en inglés de la canción italiana “Con Te Partirò”, interpretó la melodía a todo pulmón mientras Trump disfrutaba de la breve interpretación desde detrás de su famoso escritorio presidencial.

La Casa Blanca y la asistente especial y asesora de comunicaciones del presidente Trump, Margo Martin, compartieron imágenes del conmovedor momento en las redes sociales.

La actuación improvisada fue recibida con visible satisfacción por el presidente republicano, quien posteriormente confirmó que Bocelli regresará a la Casa Blanca para una actuación especial el 5 de diciembre de este año. Trump, en tono de broma, enfatizó que se extenderían invitaciones a los miembros del gabinete, pero solo “si hacen un buen trabajo”.

Bocelli, un aclamado tenor italiano, ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. Saltó a la fama en 1994 tras ganar la categoría de debutante en el Festival de Música de San Remo. Su álbum de 1997, “Romanza”, sigue siendo el álbum más vendido de la historia de un artista italiano, mientras que su lanzamiento de 1999, “Sogno”, también alcanzó el éxito internacional. A lo largo de su carrera, Bocelli ha grabado óperas, arias y canciones napolitanas, y ha colaborado con artistas de renombre como Céline Dion y Sarah Brightman.

Como defensor de Ucrania desde hace mucho tiempo, Bocelli ha participado activamente en iniciativas humanitarias para refugiados de guerra, incluyendo la adopción de un perro ucraniano herido y el apoyo a la Fundación Andrea Bocelli, que brinda ayuda y apoyo psicológico a familias desplazadas.

La actuación tuvo lugar poco antes de la reunión programada de Trump con el líder ucraniano, lo que puso de relieve cómo el arte y la diplomacia cultural pueden entrelazarse durante eventos políticos de alto nivel.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

