El índice de aprobación de Trump se dispara tras la reunión entre Estados Unidos y Rusia

En esta fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente ruso Vladimir Putin (der.) conversan antes de ofrecer una conferencia de prensa conjunta tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP) (Foto de GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Martes, 19 de agosto de 2025

Según una nueva encuesta de InsiderAdvantage, el índice de aprobación del presidente Donald Trump en la última semana se disparó tras su reciente reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska.

El 15 de agosto, el presidente Trump se reunió con Putin en Alaska para abordar la siguiente fase del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que las autoridades estadounidenses siguen buscando vías para detener la masacre.

La encuesta, publicada el lunes, mostró que el índice de aprobación de Trump se disparó al 54%, con un 43,6% de desaprobación. Según InsiderAdvantage, la encuesta se realizó del 15 al 17 de agosto, con 1,000 votantes.

La encuesta tiene un margen de error de ±3,09 puntos porcentuales e indica un aumento de 4 puntos porcentuales en la aprobación en un solo mes, desde el 50 % de julio, cuando la desaprobación se situó en el 48 %.

Los votantes independientes y jóvenes explicaron gran parte del aumento de la aprobación de Trump. Entre los encuestados, el 50,4 % de los independientes afirmó aprobarlo, junto con el 57,3 % de los votantes de entre 18 y 39 años y el 56,5 % de los de entre 40 y 64 años. En cambio, solo el 40,1 % de los encuestados de 65 años o más expresó su aprobación.

“Donald Trump ahora tiene ventaja entre todos los grupos de edad, excepto entre los votantes de mayor edad. Ha mejorado sus cifras entre los afroamericanos y los hispanos. Los votantes blancos alcanzan un porcentaje casi récord del 64 %. Los votantes menores de 65 años ahora aprueban su desempeño laboral con amplios márgenes”, escribió el encuestador Matt Towery en su análisis.

“Solo los votantes de mayor edad del país desaprueban su desempeño laboral, lo cual coincide con nuestras encuestas anteriores. En general, sus índices de aprobación están aumentando rápidamente después de la cumbre”, añadió.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

