El homenaje a Charlie Kirk está en marcha, comenzando con alabanza y adoración: “La presencia de Dios está en este lugar”

GLENDALE, ARIZONA – 21 DE SEPTIEMBRE: Los asistentes esperan el inicio del servicio conmemorativo del activista político Charlie Kirk en el Estadio State Farm el 21 de septiembre de 2025 en Glendale, Arizona. Kirk, director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras hablaba en un evento de su gira “American Comeback Tour” en la Universidad del Valle de Utah. (Foto de Eric Thayer/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Domingo, 21 de septiembre de 2025

El homenaje a Charlie Kirk ya está en marcha, comenzando con un canto de alabanza y adoración, mientras decenas de miles de asistentes cantaban a coro en el abarrotado Estadio State Farm.

Kirk, activista conservador y cofundador de Turning Point USA, asesinado la semana pasada, declaró meses antes de su asesinato que quería “ser recordado por la valentía de mi fe”.

“Eso sería lo más importante; lo más importante es mi fe”, declaró Kirk en una aparición en junio en el podcast “The Iced Coffee Hour”, presentado por Jack Selby.

El homenaje a Kirk reflejó sus valores, encabezado por una multitud de cantantes de alabanza, entre ellos: Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe Carnes y Cody Carnes.

Un video conmovedor del evento mostró a la multitud alzando las manos en señal de adoración mientras cantaba junto al cantautor cristiano Brandon Lake.

“¿Podemos tomarnos un segundo y reconocer que la presencia de Dios está en este lugar?”, preguntó Lake a la multitud, provocando una ovación.

El homenaje incluyó gaitas tocando “Amazing Grace”, seguido de canciones de alabanza y adoración de Chris Tomlin, cantante cristiano ganador del Grammy de Grand Saline, Texas, y el pastor de Kirk, Rob McCoy.

Rob McCoy, pastor de Kirk y copresidente de Turning Point Faith, comenzó diciendo: “Charlie Kirk me llamó su pastor, y yo lo llamé mi amigo”.

“Verán, Charlie veía la política como una vía de acceso a Jesús. Sabía que si lograba que todos ustedes remaran en las corrientes de la libertad, llegarían a su fuente, y esa fuente es el Señor”, declaró McCoy.

“La Biblia dice que si me profesan ante los hombres, yo los profesaré ante mi Padre celestial. Requiere un acto de fe. Manténganse firmes. Eso es lo que Charlie hacía todos los días en el campus, incluso con amenazas de muerte: se mantenía firme, porque sabía en quién confiaba. Y quiere darles el regalo del porqué de lo que hizo, y ese porqué es su salvador, Jesús”, añadió.

El evento también incluye una asamblea de destacados oradores, entre ellos la viuda de Kirk, Erika Kirk, así como el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y Tucker Carlson, entre otros.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!