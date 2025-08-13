El gobierno de Trump ahora considera 11 posibles candidatos para un potencial reemplazo del jefe de la Reserva Federal

(Izq.) WASHINGTON, D.C. – 13 DE AGOSTO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en el Centro Kennedy el 13 de agosto de 2025 en Washington, D.C. Trump anunció al artista de música country George Strait, al actor Michael Crawford, al actor Sylvester Stallone, a la cantante Gloria Gaynor y a los miembros de la banda de rock Kiss como los primeros nominados a los Premios Anuales del Centro Kennedy desde que asumió la dirección de la junta directiva del centro a principios de este año. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images) / (Derecha-arriba) David Zervos. (Foto vía: cnbcevents.com) / (Derecha-centro) Larry Lindsey. (Foto vía: cnbc.com) / (Derecha-abajo) Rick Rieder. (Foto vía: blackrock.com)

OAN Staff Brooke Mallory

Miércoles, 13 de agosto de 2025

La administración Trump está considerando a 11 posibles sucesores del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo. Estos candidatos incluyen a tres candidatos no revelados previamente, según dos funcionarios de la administración que hablaron bajo condición de anonimato.

Los nombres recientemente revelados son David Zervos, estratega jefe de mercado de Jefferies; el exgobernador de la Fed, Larry Lindsey; y Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock. Se unen a otros ocho candidatos ya confirmados, entre ellos la vicepresidenta de supervisión de la Fed, Michelle Bowman; el gobernador de la Fed, Chris Waller; y el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson. También se están considerando Marc Sumerlin, exasesor económico del presidente George W. Bush; la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan; y el expresidente de la Fed de St. Louis, James Bullard.

En una entrevista reciente con CNBC, el presidente Trump también confirmó que Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, y el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh también se encuentran entre los candidatos que están siendo considerados.

Esto se produce tras el informe del lunes de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estaba revisando una “lista corta de tres candidatos” para la presidencia de la Reserva Federal. Las últimas revelaciones, de confirmarse, muestran que el presidente y Bessent han ampliado la lista, añadiendo varios nombres más a consideración.

Según funcionarios de la administración, el proceso de selección es “deliberativo”, y Bessent entrevistará a cada candidato, reducirá el número de candidatos y presentará una lista final a Trump.

La lista ampliada y el cuidadoso proceso de selección parecen sugerir que una decisión no es inminente, aunque los funcionarios se negaron a ofrecer un plazo específico.

El prolongado proceso de selección reduce la probabilidad de que se designe a un “presidente de la Fed en la sombra” meses antes de la salida de Powell, un escenario que, según algunos analistas, podría “desestabilizar la política monetaria”. No obstante, otros analistas del mercado han señalado que el posible nombramiento de ciertos candidatos de la lista podría generar resultados favorables para los inversores.

La defensa de Rieder de tasas de interés más bajas se alinea con los objetivos de la administración y ha sido recibida positivamente por muchos en la comunidad financiera. Sin embargo, sus críticos argumentan que sus vínculos con BlackRock ponen en duda su fiabilidad, sosteniendo que podría ser un “lobo con piel de oveja” a pesar de proyectar alineamiento con la agenda de Trump.

Rieder es el Director de Inversiones de Renta Fija Global de BlackRock. En este puesto, supervisa las estrategias y carteras de la firma relacionadas con bonos y otros valores de renta fija a nivel mundial. Es responsable de definir la estrategia de inversión, gestionar el riesgo y guiar a los equipos que invierten en deuda pública, corporativa y de mercados emergentes, así como en valores respaldados por hipotecas.

Si bien Trump ha criticado frecuentemente a Powell, ha moderado las insinuaciones previas de que intentaría reemplazar al presidente de la Fed antes de que finalice el mandato de Powell en mayo. La Corte Suprema de Estados Unidos también ha dictaminado que Trump no puede destituir legalmente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En una decisión emitida el 22 de mayo de 2025, la Corte enfatizó que la Reserva Federal es una “entidad cuasiprivada con una estructura única” con protecciones históricas, lo que la distingue de otras agencias independientes.

Si bien el grupo de candidatos incluye personas que abogan por diversos grados de reforma en la Fed, la mayoría comparte un compromiso con su independencia y posee una amplia experiencia en política monetaria y mercados financieros.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!