El gobernador de Florida anuncia planes para construir un segundo centro de detención de inmigrantes denominado “Depósito de Deportación”

Jueves, 14 de agosto de 2025

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, anunció que se prepara para abrir un segundo centro de detención migratoria, denominado “Depósito de Deportación”, tras la finalización del proyecto “Alligator Alcatraz”.

DeSantis anunció el jueves que el centro se construirá en la Institución Correccional Baker, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste del centro de Jacksonville.

Se proyecta que el centro tendrá capacidad para 1300 camas de detención, con una posible ampliación a 2000 en el futuro.

“Hay demanda para esto”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa. “Confío en que se cubrirá”.

“Estamos autorizando y pronto abriremos este nuevo centro de detención, procesamiento y deportación de inmigrantes ilegales aquí en el norte de Florida”, continuó.

DeSantis también señaló que el costo de construcción proyectado de la instalación ronda los 6 millones de dólares, significativamente más económico que el de ‘Alcatraz de los Caimanes’ (Alligator Alcatraz en inglés) en los remotos Everglades de Florida.

“Esta parte de la instalación no se utiliza actualmente para los presos estatales. Simplemente nos permite entrar, instalarla rápidamente y a bajo costo”, declaró DeSantis.

El Instituto Correccional Baker también fue elegido en parte por su ubicación cercana al Aeropuerto Lake City Gateway, lo que facilita la salida sin problemas de los vuelos de deportación.

Según Associated Press, la instalación abrirá en dos o tres semanas. Además, contará con personal de la Guardia Nacional de Florida, junto con los contratistas estatales “según sea necesario”, según DeSantis.

El jueves pasado, la jueza federal de distrito Kathleen Williams emitió una orden de restricción temporal que detiene la construcción de Alligator Alcatraz tras una demanda interpuesta por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee. La demanda alega que la instalación se construyó sin realizar las evaluaciones ambientales requeridas, violando así las leyes federales. Los demandantes argumentan que el centro de detención amenaza humedales sensibles y tierras sagradas, incluyendo hábitats de especies en peligro de extinción como la pantera de Florida.

En respuesta, DeSantis ha indicado que planea apelar cualquier fallo desfavorable y ha enfatizado el compromiso del estado con el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.

