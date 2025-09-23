El gigante de los medios de comunicación Nexstar se alía con Sinclair y extiende el “apagón” del programa “Jimmy Kimmel Live!”

Logotipo de Nexstar Media Group, una importante empresa de medios estadounidense y el mayor propietario de estaciones de televisión locales del país. Nexstar opera estaciones en mercados de todo Estados Unidos y desempeña un papel importante en la distribución de noticias locales y contenido sindicado.

OAN Staff Sophia Flores

Martes, 23 de septiembre de 2025

El gigante de los medios de comunicación, Nexstar Media Group, se unió a Sinclair Broadcast Group al no emitir ‘Jimmy Kimmel Live!’, a pesar de que ABC levantó la suspensión del programa.

“La semana pasada, decidimos suspender la emisión de ‘Jimmy Kimmel Live!’ tras lo que ABC calificó como los comentarios ‘inoportunos e insensibles’ del Sr. Kimmel en un momento crítico de nuestro discurso nacional”, declaró Nexstar en un comunicado.

“Mantenemos esa decisión a la espera de garantizar que todas las partes se comprometan a fomentar un ambiente de diálogo respetuoso y constructivo en los mercados a los que servimos”, continuó el gigante de los medios.

El anuncio de Nexstar se produce justo un día después de que Sinclair anunciara que no emitirá el programa nocturno de entrevistas.

“A partir del martes por la noche, Sinclair suspenderá la emisión de ‘Jimmy Kimmel Live!’ en nuestras estaciones afiliadas a ABC y la reemplazará con programación de noticias”, declaró un portavoz de Sinclair. “Estamos en conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa”.

Según un informe de Reuters, las estaciones de ABC propiedad de Nexstar y Sinclair, o asociadas a ellas, cubren más del 25% de las estaciones afiliadas de ABC. También llegan a aproximadamente el 23% de los hogares estadounidenses a través de las estaciones afiliadas de ABC, añadió el medio.

Los ejecutivos de Disney, propietaria de ABC, suspendieron el programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” el 17 de septiembre tras las críticas generadas por las controvertidas declaraciones de Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La decisión se tomó tras las críticas de Nexstar y Sinclair, propietarias de las estaciones afiliadas a ABC, así como del presidente de la FCC, Brendan Carr.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

