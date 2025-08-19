El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, se desempeñará como codirector adjunto del FBI junto con Dan Bongino

(D) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar la delincuencia en Washington, D.C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 11 de agosto de 2025. También aparecen en la imagen, de izq. a der., el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll; el secretario del Interior, Doug Burgum; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; el director del FBI, Kash Patel; y la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro. El presidente Donald Trump anunció el lunes el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y la puesta a cargo de la policía de Washington para combatir la delincuencia en la capital estadounidense. “Hoy es el Día de la Liberación de Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital”, declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images) / (Fondo) Andrew Bailey durante la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2024 en el Centro Nacional de Convenciones Gaylord en Fort Washington, Maryland (DOMINIC GWINN/Middle East Images/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf and Brooke Mallory

Martes, 19 de agosto de 2025

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, y el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés), Kash Patel, anunciaron que el Fiscal General republicano de Missouri, Andrew Bailey, se desempeñará como codirector adjunto del FBI, junto con Dan Bongino.

El mandato de Bailey como fiscal general concluirá el 8 de septiembre, tras lo cual asumirá el cargo de codirector adjunto.

“Estoy eternamente agradecido por la oportunidad de servir como codirector adjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI)”, declaró Bailey. “Extiendo mi más profunda gratitud al presidente Trump y a la Fiscal General de los Estados Unidos, Bondi, por el privilegio de unirme a su misión estatal para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

“Mi vida ha estado marcada por una vocación de servicio, y una vez más respondo a esa vocación, esta vez a nivel nacional”, añadió Bailey.

Bailey, veterano del Ejército de Estados Unidos, se ha desempeñado como fiscal general de Missouri durante aproximadamente dos años y medio. Durante su mandato, Bailey presentó demandas repetidamente contra las políticas del entonces presidente Joe Biden.

En abril del año pasado, presentó una demanda contra el Plan “SAVE”, un programa de reembolso basado en los ingresos, argumentando que costaría a los estadounidenses 475 mil millones de dólares y era inconstitucional. Un tribunal federal concedió su solicitud para bloquear el plan, y la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó esta decisión en junio.

Además, Bailey impugnó la regla de “libertad condicional” de la administración Biden, que habría permitido a millones de inmigrantes indocumentados eludir la ley y obtener la residencia permanente.

Otro logro notable del futuro codirector adjunto del FBI se centra en su respuesta previa a los 1,100 casos de trata de personas denunciados en el estado de Missouri. Este descubrimiento lo llevó a establecer un grupo de trabajo contra la trata de personas, lo que facilitó la limpieza de los kits de Pruebas Forenses de Agresión Sexual (SAFE) acumulados y fortaleció el procesamiento de los casos de agresión sexual.

La amplia experiencia legal e investigativa de Bailey, su demostrada lealtad a su partido y su compromiso con la protección de las víctimas de agresión sexual, probablemente contribuyeron a su ascenso a un puesto de alto nivel dentro del FBI, una agencia que ha priorizado el desmantelamiento de las redes de trata de personas.

“Me complace dar la bienvenida a Andrew Bailey como Codirector Adjunto del FBI”, declaró Bondi a Fox News. “Se ha desempeñado como un distinguido fiscal general estatal y es un veterano de guerra condecorado, que aporta experiencia y dedicación al servicio. Su liderazgo y compromiso con el país serán un activo fundamental en nuestra colaboración para impulsar la misión del presidente Trump”.

“El FBI, como principal organismo de investigación del gobierno federal bajo el Departamento de Justicia, siempre aportará el mayor talento que este país tiene para lograr los objetivos establecidos cuando una abrumadora mayoría del pueblo estadounidense eligió nuevamente al presidente Donald J. Trump”, añadió el director del FBI, Kash Patel.

Bajo el liderazgo de Patel, el FBI ha logrado avances significativos en la lucha contra los delitos violentos contra menores y la trata de personas. En los primeros 200 días del segundo mandato del presidente Trump, el FBI arrestó a más de 1,600 personas por delitos violentos contra menores, incluyendo 270 arrestos por trata de personas.

“El FBI de Patel ha rescatado a 4.000 víctimas infantiles, un aumento del 33% con respecto a 2025; ha incautado 1,500 kilos de fentanilo y 6,300 kilos de metanfetaminas”, informó Fox News.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!