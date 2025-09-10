El FBI libera a persona detenida tras el asesinato del activista Charlie Kirk

(Fondo) WASHINGTON, D.C. – 11 DE AGOSTO: El director del FBI, Kash Patel, pronuncia un discurso durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 11 de agosto de 2025 en Washington, D.C. El presidente Donald Trump anunció que ejercerá su autoridad para que el Departamento de Policía Metropolitana de D.C. esté bajo control federal para contribuir a la prevención del delito en la capital del país, y que la Guardia Nacional se desplegará en D.C. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images) / (D) Captura de pantalla del tuit de Kash Patel.

OAN Staff Brooke Mallory

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, confirmó que el único sujeto bajo custodia relacionado con el tiroteo del conferencista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah (UVU, por sus siglas en inglés) fue liberado tras un interrogatorio policial.

Inicialmente, un hombre mayor que vestía una camisa azul fue detenido cerca del lugar de los hechos, pero las autoridades aclararon posteriormente que no participó en el tiroteo.

La investigación continúa y no se han identificado nuevos sospechosos.

El asesinato ocurrió durante el evento de la “Gira del regreso de América” de Kirk el miércoles, cuando un disparo le impactó en el cuello. Tras recibir el disparo, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero posteriormente falleció a causa de las heridas.

Varias agencias del orden público siguen investigando el incidente y se proporcionará información actualizada a medida que se disponga de nueva información.

Esta es una noticia de última hora. Para más información por favor consulte nuestro portal de noticias más tarde.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

