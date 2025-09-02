El exdirector del FBI, Robert Mueller, fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson

El director del FBI, Robert Mueller, habla durante una conferencia de prensa en la sede del FBI el 25 de junio de 2008 en Washington, D. C. La conferencia de prensa se realizó para conmemorar el quinto aniversario de la iniciativa Inocencia Perdida. (Foto de Alex Wong/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Lunes, 2 de septiembre de 2025

El exdirector del FBI, Robert Mueller, ha sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

El domingo, su familia reveló al New York Times que Mueller había sido diagnosticado con Parkinson en 2021, tras su retiro de la vida pública.

“Bob fue diagnosticado con Parkinson en el verano de 2021. Se retiró del ejercicio de la abogacía a finales de ese año. Impartió clases en su alma máter de la facultad de derecho durante el otoño de 2021 y 2022, y se jubiló a finales de 2022”, decía el comunicado.

“Su familia solicita que se respete su privacidad”, añadieron.

Mueller, exfiscal especial, supervisó la investigación sobre Rusia en la campaña electoral de 2016 del presidente Donald Trump.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes había citado a Mueller para que testificara en su investigación sobre Jeffrey Epstein. Sin embargo, la citación fue retractada tras conocerse sus diagnósticos de salud, ya que presentaba dificultades con el habla y la movilidad. Esto ocurrió antes de que se publicara el informe sobre el diagnóstico de Mueller.

Mueller dirigió el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de 2001 a 2013 y dirigió la investigación de Epstein en 2007. Fue una de las muchas figuras importantes citadas a declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por el presidente James Comer (republicano por Kentucky).

Comer ha afirmado que esta época es importante para su investigación, citando la acusación original de 60 cargos presentada por la fiscalía, que posteriormente fue retirada en lugar de un acuerdo de no procesamiento, ampliamente criticado.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!