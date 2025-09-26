El exdirector del FBI, Comey, tras la acusación: “No tengo miedo”

El sello del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia, se ve en el exterior del Tribunal Federal Albert V. Bryan el 25 de septiembre de 2025 en Alexandria, Virginia. El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado formalmente por un gran jurado de Virginia por falso testimonio y obstrucción durante su testimonio ante el Congreso en 2020. (Foto de Alex Wong/Getty Images) / Nicolle Wallace (izq.) entrevista a James Comey en el escenario durante la entrevista “El exdirector del FBI, James Comey, en conversación con Nicolle Wallace de MSNBC en 92NY” el 30 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Dia Dipasupil/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Viernes, 26 de septiembre de 2025

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey, respondió a su reciente acusación en línea en un video, afirmando su inocencia.

En un video de Instagram publicado el jueves, Comey dijo: “Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio. Pero no podríamos imaginarnos viviendo de otra manera. No viviremos de rodillas, y ustedes tampoco deberían hacerlo”.

Alguien a quien quiero mucho dijo recientemente que el miedo es la herramienta de un tirano. Y tiene razón —continuó, haciendo referencia a lo que dijo su hija, Maurene Comey, tras ser despedida como fiscal federal en julio.

El jueves, Comey fue imputado por dos cargos: perjurio (hacer declaraciones falsas al Congreso) y obstrucción a la justicia. La imputación se produjo días antes del plazo de cinco años para que los fiscales presentaran cargos penales.

“Pero no tengo miedo, y espero que ustedes tampoco. Espero, en cambio, que estén comprometidos. Que estén atentos y que voten como si su amado país dependiera de ello, y así es”, añadió Comey.

El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo pidiendo que se presenten cargos contra el director del FBI de la era Obama por su gestión de la investigación sobre la colusión rusa que perjudicó la campaña electoral de 2016 y su primer mandato. Trump despidió a Comey en su primer año como presidente.

“Me duele el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal”, declaró el exdirector del FBI. “Y soy inocente. Así que, celebremos un juicio y mantengamos la fe”.

El presidente llamó a Comey “policía corrupto” a principios de este año en respuesta a una publicación de Instagram del exdirector del FBI. La imagen mostraba conchas marinas en una playa de arena dispuestas formando “8647”, y Comey escribió: “Genial la formación de conchas en mi paseo por la playa”.

Dado que 86 es un término coloquial común que significa deshacerse de algo, y 47 hace referencia a que Trump se convirtió en el 47.º presidente de Estados Unidos al asumir el cargo por segunda vez, el “código” 8647 fue percibido por muchos como una amenaza para el presidente, quien había sobrevivido a dos intentos de asesinato el año pasado. Comey posteriormente borró la publicación.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!