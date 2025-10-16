El ex asesor de seguridad nacional John Bolton fue acusado formalmente de 18 cargos

WASHINGTON, DC – AUGUST 17: Former National Security Adviser John Bolton speaks to reporters after speaking in a panel hosted by the National Council of Resistance of Iran – U.S. Representative Office (NCRI-US) at the Willard InterContinental Hotel on August 17, 2022 in Washington, DC. The NCRI-US held the panel to mark the 20th anniversary of their first press conference on the perceived threat of Iran’s nuclear weapons program. Recently the U.S. Justice Department announced charges against an Iranian operative for a plot to murder John Bolton. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf, Brooke Mallory and Sophia Flores

ACTUALIZACIÓN: 16 de octubre de 2025

El exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha sido acusado formalmente por un gran jurado federal de 18 cargos de acaparamiento o envío ilegal de información confidencial de seguridad nacional.

La acusación, presentada en un tribunal federal de Greenbelt, Maryland, alega que Bolton transmitió a sabiendas materiales relacionados con asuntos de política exterior después de que el presidente Trump lo despidiera de la Casa Blanca en 2019. Estos documentos confidenciales de seguridad nacional se compartieron a través de un correo electrónico personal.

Miércoles 15 de octubre de 2025: Se espera que el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, enfrente una acusación federal tras ser acusado de malversar y transmitir documentos gubernamentales clasificados a través de su cuenta de correo electrónico privada de AOL.

Si bien no ha sido acusado formalmente, diversas fuentes sugieren que se espera que un gran jurado en Maryland emita una acusación pronto.

Este hecho se produce tras las redadas del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en la residencia de Bolton en Maryland y su oficina en Washington, D.C., donde agentes incautaron documentos clasificados como “clasificados”, “confidenciales” y “secretos”, incluyendo materiales relacionados con armas de destrucción masiva y comunicaciones estratégicas.

Se prevé que la acusación detalle el manejo indebido de información clasificada por parte de Bolton durante su etapa como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, desde su primer mandato.

Bolton presuntamente usó su cuenta personal de correo electrónico de AOL para compartir y almacenar información clasificada mediante notas diarias y resúmenes de sus actividades en la Casa Blanca entre 2018 y 2019.

Según se informa, estos documentos contenían detalles sensibles de seguridad nacional, lo que llevó a las autoridades federales a allanar su domicilio en Bethesda, Maryland, en agosto de 2025, buscando información de “alta sensibilidad de seguridad nacional”.

Se espera que la acusación se presente el miércoles o jueves. Un funcionario del Departamento de Justicia declaró al New York Post que el caso contra Bolton es “impenetrable”.

Durante el reciente allanamiento, agentes del FBI lograron extraer de su domicilio una carpeta blanca etiquetada como “declaración y reflexiones sobre los ataques aliados”, que incluía carpetas etiquetadas como “Trump I-IV”. El FBI también pudo extraer cuatro cajas etiquetadas como “actividades diarias impresas”, además de “dos iPhones, cuatro computadoras y discos duros, y dos memorias USB”, según un expediente del Departamento de Justicia.

La investigación sobre el presunto manejo indebido de documentos clasificados por parte de Bolton se inició en 2020 a través de una “capacidad de inteligencia muy específica”, que expuso la decisión de Bolton de supuestamente transferir documentos clasificados a su domicilio antes de que Trump lo despidiera en 2019.

Sin embargo, la investigación fue finalmente desestimada durante la administración anterior de Biden debido a “razones políticas”, según declararon entonces las autoridades, aunque desde entonces se ha reabierto bajo la dirección del FBI, Kash Patel.

Bolton ha criticado abiertamente la política exterior del presidente Trump tras su salida de la administración. Su mandato bajo la administración de Trump también estuvo marcado por importantes desacuerdos políticos, en particular en lo que respecta a las estrategias hacia Irán, Corea del Norte y Afganistán.

Estas diferencias llevaron al despido de Bolton en septiembre de 2019, y Trump alegó “fuertes desacuerdos” sobre política exterior como la principal razón.

Su conducta también ha suscitado un escrutinio bipartidista por sus tácticas agresivas, políticas agresivas y posibles infracciones legales, que abarcan sus períodos en las administraciones de Bush y Trump, sus trabajos publicados y las investigaciones en curso.

En particular, como subsecretario de Estado para el Control de Armas, Bolton presionó a los analistas de inteligencia para que exageraran las pruebas de las armas de destrucción masiva (ADM) de Irak para justificar la invasión estadounidense. Atacó a analistas como Christian Westerman, quien refutó las afirmaciones.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

