El ex asesor de seguridad nacional Bolton enfrenta cargos tras ser acusado de mal manejo y compartir documentos clasificados

WASHINGTON, D.C. – 9 DE MAYO: El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, habla en un programa matutino de televisión desde la Casa Blanca, el 9 de mayo de 2018 en Washington, D.C. Ayer, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del acuerdo nuclear con Irán. (Foto de Mark Wilson/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf and Brooke Mallory

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Se espera que el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, enfrente una acusación federal tras ser acusado de malversar y transmitir documentos gubernamentales clasificados a través de su cuenta de correo electrónico privada de AOL.

Si bien no ha sido acusado formalmente, diversas fuentes sugieren que se espera que un gran jurado en Maryland emita una acusación pronto.

Este hecho se produce tras las redadas del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en la residencia de Bolton en Maryland y su oficina en Washington, D.C., donde agentes incautaron documentos clasificados como “clasificados”, “confidenciales” y “secretos”, incluyendo materiales relacionados con armas de destrucción masiva y comunicaciones estratégicas.

Se prevé que la acusación detalle el manejo indebido de información clasificada por parte de Bolton durante su etapa como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, desde su primer mandato.

Bolton presuntamente usó su cuenta personal de correo electrónico de AOL para compartir y almacenar información clasificada mediante notas diarias y resúmenes de sus actividades en la Casa Blanca entre 2018 y 2019.

Según se informa, estos documentos contenían detalles sensibles de seguridad nacional, lo que llevó a las autoridades federales a allanar su domicilio en Bethesda, Maryland, en agosto de 2025, buscando información de “alta sensibilidad de seguridad nacional”.

Se espera que la acusación se presente el miércoles o jueves. Un funcionario del Departamento de Justicia declaró al New York Post que el caso contra Bolton es “impenetrable”.

Durante el reciente allanamiento, agentes del FBI lograron extraer de su domicilio una carpeta blanca etiquetada como “declaración y reflexiones sobre los ataques aliados”, que incluía carpetas etiquetadas como “Trump I-IV”. El FBI también pudo extraer cuatro cajas etiquetadas como “actividades diarias impresas”, además de “dos iPhones, cuatro computadoras y discos duros, y dos memorias USB”, según un expediente del Departamento de Justicia.

La investigación sobre el presunto manejo indebido de documentos clasificados por parte de Bolton se inició en 2020 a través de una “capacidad de inteligencia muy específica”, que expuso la decisión de Bolton de supuestamente transferir documentos clasificados a su domicilio antes de que Trump lo despidiera en 2019.

Sin embargo, la investigación fue finalmente desestimada durante la administración anterior de Biden debido a “razones políticas”, según declararon entonces las autoridades, aunque desde entonces se ha reabierto bajo la dirección del FBI, Kash Patel.

Bolton ha criticado abiertamente la política exterior del presidente Trump tras su salida de la administración. Su mandato bajo la administración de Trump también estuvo marcado por importantes desacuerdos políticos, en particular en lo que respecta a las estrategias hacia Irán, Corea del Norte y Afganistán.

Estas diferencias llevaron al despido de Bolton en septiembre de 2019, y Trump alegó “fuertes desacuerdos” sobre política exterior como la principal razón.

Su conducta también ha suscitado un escrutinio bipartidista por sus tácticas agresivas, políticas agresivas y posibles infracciones legales, que abarcan sus períodos en las administraciones de Bush y Trump, sus trabajos publicados y las investigaciones en curso.

En particular, como subsecretario de Estado para el Control de Armas, Bolton presionó a los analistas de inteligencia para que exageraran las pruebas de las armas de destrucción masiva (ADM) de Irak para justificar la invasión estadounidense. Atacó a analistas como Christian Westerman, quien refutó las afirmaciones.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

