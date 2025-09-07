El Departamento de Policía de Los Ángeles pone fin a la protección policial de Kamala Harris

Former US Vice President Kamala Harris speaks at the Emerge 20th Anniversary Gala in San Francisco, California, on April 30, 2025. (Photo by Camille Cohen / AFP) (Photo by CAMILLE COHEN/AFP via Getty Images)

Sábado, 6 de septiembre de 2025

Se ha informado, que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) ha cancelado la protección de la exvicepresidenta Kamla Harris.

Según una información publicada por el periódico Los Angeles Times, Harris ya no recibirá protección especial del LAPD, la cual había sido organizada temporalmente por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (demócrata por California).

“Retirar a los agentes de policía de la protección de los angelinos comunes para proteger a una candidata presidencial fracasada que, además, es multimillonaria… y que puede pagar fácilmente su propia seguridad, es una locura”, declaró la junta directiva de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles al medio.

Bass había ordenado al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) que ayudara a la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) tras la decisión del presidente Donald Trump de retirar la protección del Servicio Secreto de Harris, lo que ella calificó como un acto de “represalia política”.

Tras la decisión de Trump, un alto funcionario de la Casa Blanca verificó los informes, señalando que el equipo de seguridad de un vicepresidente generalmente solo continúa durante seis meses después de dejar el cargo. Ese período habría finalizado el 21 de julio, cuando el esposo de Harris, Doug Emhoff, perdió su equipo personal según las disposiciones estándar.

La oficina de Trump emitió una nota titulada “Memorando para el Secretario de Seguridad Nacional” notificando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre la eliminación del equipo de seguridad de Harris.

“Por la presente, se le autoriza a suspender cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por el Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por ley, para la siguiente persona, a partir del 1 de septiembre de 2025: la exvicepresidenta Kamala D. Harris”, decía la carta.

Un informe del canal de televisión local FOX 11 dijo que el helicóptero del medio vio a oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles haciendo guardia afuera de la casa de Harris a principios de esta semana, pero se suponía que el destacamento financiado por la ciudad siempre sería temporal y que lo más probable es que Harris contratara seguridad privada.

