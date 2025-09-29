El Departamento de Energía anuncia una inversión de 625 millones de dólares para revitalizar y expandir la industria del carbón en Estados Unidos

WASHINGTON, D.C. – 8 DE ABRIL: El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla junto a trabajadores del carbón y la energía durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en la Sala Este de la Casa Blanca el 8 de abril de 2025 en Washington, D.C. La administración Trump ha decidido revertir las políticas ambientales de la era Biden con la intención de reactivar las centrales eléctricas de carbón y así restaurar la independencia energética de Estados Unidos. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 29 de septiembre de 2025

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) anunció una inversión de $625 millones para revitalizar la industria del carbón estadounidense. Esta iniciativa forma parte de la estrategia general de la administración Trump para impulsar la producción energética y apoyar a las comunidades carboníferas de todo el país.

El Departamento de Energía hizo el anuncio el lunes, en consonancia con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de abril, que enfatizaba la necesidad de aumentar la producción nacional de energía, incluyendo el carbón.

“El carbón limpio y de alta calidad será esencial para impulsar la reindustrialización de Estados Unidos y ganar la carrera de la IA”, declaró el secretario de Energía, Chris Wright. “Estos fondos ayudarán a mantener en funcionamiento las centrales de carbón de nuestro país y serán vitales para mantener bajos los precios de la electricidad y el suministro eléctrico sin interrupciones”.

“El carbón construyó el mayor motor industrial que el mundo haya conocido, y con el liderazgo del presidente Trump, contribuirá a que vuelva a suceder”, continuó Wright.

Como se describe en el anuncio del Departamento de Energía, los fondos se utilizarán de la siguiente manera:

$350 millones para la Reactivación y Modernización de Centrales de Carbón: para proyectos que demuestren la preparación para la reactivación o modernización de centrales de carbón y proporcionen confiabilidad y capacidad de energía eléctrica a corto plazo.

$175 millones para Proyectos de Capacidad Rural y Asequibilidad Energética: para proyectos de energía a carbón que brinden beneficios directos de asequibilidad, confiabilidad y resiliencia energética en comunidades rurales.

$50 millones para apoyar el Desarrollo e Implementación de Sistemas Avanzados de Gestión de Aguas Residuales: para demostrar sistemas escalables y rentables de gestión de aguas residuales que permitan a las centrales de carbón extender su vida útil, reducir los costos operativos y mejorar la recuperación comercial de subproductos.

$25 millones para la Ingeniería e Implementación de Modernizaciones de Doble Combustión: para permitir que las centrales de carbón cambien de combustible sin problemas, alcancen la capacidad de vapor completa y la flexibilidad económica para extender la vida útil de la planta.

25 millones de dólares para el desarrollo y prueba de sistemas de co-combustión de gas natural: para apoyar inversiones que mantendrán la eficiencia y confiabilidad de la caldera cuando se utilice 100% de gas natural.

Wright continuó señalando que los programas también planean implementar el “control de la contaminación”, permitiendo que las centrales de carbón operen de forma “más limpia y eficiente”.

“El carbón es el motor del mundo. Y han intentado estrangularlo, en particular la administración Biden, empezando por la administración Obama”, añadió Wright. “Dejemos de desear que desaparezca. Es crucial para nuestro país”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!